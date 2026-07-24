Il venait simplement lire une histoire à des chiens de refuge, mais ce petit garçon a finalement trouvé son meilleur ami (vidéo)

Quand Will s’est assis devant le box de Timber au refuge pour lui lire une histoire, il ne savait probablement pas qu’il était en train de changer leur vie à tous les 2. Cette petite séance de lecture a pourtant marqué le début d’une relation unique et a même offert au toutou une famille pour la vie !

On dit souvent que les chiens choisissent leur famille… et Timber en est la preuve vivante. Avant même son adoption, il avait déjà jeté son dévolu sur un petit garçon qui venait lui faire la lecture devant son box. Une vidéo publiée par Renee Carter, la maman du bambin, a immortalisé ce moment attendrissant, où une simple histoire racontée à voix haute s'est transformée en une amitié pour la vie.

Une séance de lecture pas comme les autres

Les premières images de cette vidéo relayée par DogTime nous replongent en 2019. Assis devant le box de celui qui s'appelait encore Nogales, le jeune Will lui lit une histoire à travers la vitre. Le chien l’observe avec une attention étonnante, suivant ses gestes et semblant même jeter un œil aux pages. À moment, le toutou s’approche même de la vitre, comme s’il cherchait déjà à lui offrir un petit bisou.

© @reneecarter8681 / Instagram

Ils ne le savaient pas encore, mais cette première rencontre marquait le début d’une belle aventure : après plusieurs visites au refuge, Will et sa famille ont en effet décidé d’adopter ce chien qui les a immédiatement touchés. Ils lui ont alors offert un nouveau nom, Timber, et une nouvelle vie à leurs côtés.

Comme l’a raconté la famille : « Il a conquis notre cœur dès le premier jour où Will lui a lu une histoire. » Depuis cette journée au refuge, le petit garçon et son compagnon à 4 pattes sont devenus inséparables.

© @reneecarter8681 / Instagram

Une complicité qui grandit au fil des années

Dès son arrivée dans son nouveau foyer, Timber a trouvé ses marques : nouveaux jouets, moments de jeu, sorties, journées à la piscine et complicité avec les chats de la maison… Chaque souvenir partagé dans cette vidéo témoigne de son bonheur d’avoir trouvé sa place !

Dans la publication, on voit également Will grandir, de sa rentrée en CE1 aux divers moments en famille, toujours accompagné de son fidèle compagnon, visiblement épanoui auprès de ceux qu’il aime.

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La dernière photo est particulièrement symbolique : le chien adopté autrefois touché par les histoires lues à travers la porte de son chenil dort paisiblement sur les genoux de Will, devenu adolescent. Une belle preuve que certains liens peuvent durer toute une vie !

© @reneecarter8681 / Instagram

L’info Woopets – Quels sont les avantages de lire un livre à un chien ?

Lire un livre à un chien comme Will l’a fait avec Timber peut sembler insolite, mais cette activité présente plusieurs bénéfices, aussi bien pour l'animal que pour son humain. Cela permet de :