Parti pour une simple journée à la plage avec des vacanciers, ce chien de refuge trouve finalement sa famille pour toujours (vidéo)

Larry n’imaginait pas que quelques heures à la plage pouvaient tout changer... Et pourtant ! Grâce au programme « Beach Buddies » de la Maui Humane Society à Hawaï, ce chien de refuge a pu faire une rencontre décisive avec une famille en vacances, lui ouvrant la voie d’une nouvelle vie pleine d’amour.

Dans certains refuges, il existe des programmes permettant à leurs petits pensionnaires de sortir quelques heures de leur box. C’est notamment le cas au refuge Maui Humane Society à Hawaï (États-Unis) dont le programme « Beach Buddies » offre aux toutous une parenthèse de liberté à la plage. C’est dans ce cadre que Larry, un adorable chien à la recherche d’une famille, a vécu une journée en apparence ordinaire, sans se douter qu’elle allait changer sa vie à jamais.

Une sortie à la plage qui change tout

Tout a commencé lorsqu’une famille en vacances à Hawaï s’est inscrite au fameux programme « Beach Buddies » du refuge, une initiative permettant aux visiteurs de sortir un petit pensionnaire à 4 pattes le temps d’une journée afin de lui offrir une parenthèse de bonheur au bord de la mer. C’est de cette manière qu’ils ont rencontré le doux Larry qui a immédiatement créé un lien fort avec eux.

© @cassondra.christman / Instagram

Ensemble, ils ont passé une journée inoubliable à la plage, remplie de jeux et de complicité, au point que ce simple moment partagé a tout changé. De retour chez eux, la famille n’a pas cessé de penser à Larry, incapable de l’oublier.

Profondément touchés par cette rencontre, ils ont finalement contacté l’équipe d’adoption, et grâce à la coordination du refuge, Larry a pu les rejoindre en avion peu de temps après. Une simple journée à la plage s’était ainsi transformée en un nouveau départ pour ce gentil chien facile à vivre.

© @cassondra.christman / Instagram

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

Le grand départ vers une nouvelle vie

Dans une vidéo Instagram relayée par DogTime, Cassondra Christman, une bénévole du refuge, est revenue sur cette touchante histoire qui a mis du baume au cœur de toute l’équipe de la Maui Humane Society. On y voit notamment les adieux émouvants de Larry au personnel, qui l’a entouré d’affection jusqu’au dernier moment, son départ du refuge jusqu’à l’aéroport puis un avion cargo vers son nouveau foyer. À son arrivée, les retrouvailles avec sa famille adoptive ont marqué le début d’une nouvelle vie pleine d’amour et de joie pour le toutou.

A lire aussi : En voyant un chien retourné au refuge dans un état grave, les bénévoles se mobilisent pour lui offrir la plus belle des réhabilitations (vidéo)

« Ce soir Larry passe sa première nuit depuis des mois en dehors du refuge. », écrit Cassondra en légende de sa publication.« Pour la première fois, il dort dans une maison au lieu d'un chenil. Pour la première fois, il est monté sur un lit. Pour la première fois, il s'endort en sachant qu'il appartient à quelqu'un. Il y a 3 semaines, il n'était qu'un autre chien de refuge lors d'une sortie avec les Beach Buddies. Larry est à la maison. […] Heureuse vie beau Larry on T'AIME ! » Une fin heureuse comme on les aime !