Un chien de traîneau s'empare de la caméra d'un journaliste et se filme pendant qu'il s'échappe avec son butin (vidéo)

Lors d’un tournage au Groenland, une équipe de journalistes pensait simplement filmer les chiens de traîneau dans leur élément. Mais l’un des quadrupèdes, curieux et plein de malice, a décidé de jouer sa propre aventure. Ce qui a donné lieu à une scène pour le moins inattendue.

Sur TikTok, la chaîne d'information CBS a partagé, le 5 février 2026, un reportage drôle et inattendu avec un chien de traîneau curieux et cleptomane comme protagoniste.

On y apprend que 2 journalistes tournaient un sujet autour du mushing au Groenland, sans se douter de l'aventure qu'allait vivre leur caméra.

Le mushing est une pratique profondément ancrée dans la culture inuit au Groenland. Depuis des siècles, les habitants comptent sur les chiens de traîneau pour se déplacer sur la glace et la neige aux endroits inaccessibles aux véhicules classiques. En particulier dans les régions isolées, où il n'y a ni routes ni infrastructures modernes.

Au sein des meutes de chiens de traîneau, on rencontre diverses races locales, comme le Chien du Groenland bien évidemment, ou ayant des origines différentes à l'instar du Husky Sibérien et du Malamute de l'Alaska. Sans oublier les canidés issus de croisements et qui peuvent se montrer tout aussi performants et endurants.

Le duo de journalistes évoqué plus haut était donc occupé à préparer son reportage au Groenland quand l'un d'eux s'est rendu compte que leur caméra, d'une valeur de 700 dollars (600 euros), s'était volatilisée.

Le chien s'est trahi en lançant l'enregistrement

Après l'avoir cherchée partout, ils ont fini par la retrouver. Elle était légèrement endommagée, présentant des traces de mordillements, mais elle fonctionnait parfaitement.



@cbseveningnews / TikTok

Pour tenter de percer l'énigme de la disparition de l'appareil, ils ont décidé de visionner les enregistrements et ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Un des chiens de traîneau faisant l'objet de leur reportage avait réussi à s'en emparer et s'était mis à courir en la tenant fermement entre les crocs. Il avait même involontairement appuyé sur le bouton d'enregistrement, filmant ainsi son forfait.

Voici la vidéo postée sur TikTok et relayée par PetHelpful :

A lire aussi : Cette chienne qui se laissait à peine caresser est désormais le pilier de son maître atteint de Parkinson