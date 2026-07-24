Une Pitbull de refuge aveugle retrouve son âme de chiot le temps d'une journée spéciale offerte par un bénévole au grand cœur (vidéo)

Grâce à une journée entièrement consacrée à son bien-être et largement relayée sur les réseaux sociaux, une chienne de refuge âgée et presque aveugle bénéficie d'un précieux coup de projecteur pour augmenter ses chances de trouver une famille. Entre gourmandises, sorties et moments de détente, cette parenthèse hors du refuge pourrait bien changer le cours de sa vie.

Derrière le compte TikTok « @aguyandagolden », on retrouve un duo extrêmement complice. Il est constitué d'un Golden Retriever répondant au nom de Teddy et de son maître. Ils vivent à Greenville, en Caroline du Sud (Etats-Unis). Nous avions d'ailleurs déjà parlé d'eux dans un précédent article, alors que Teddy réagissait de manière hilarante à une étude sur les canidés qui nous jugent.

Son propriétaire l'adore et est un grand amoureux des chiens en général. Il se rend régulièrement au refuge local, celui de la Greenville Humane Society, pour emmener l'un de ses pensionnaires en promenade.

En fait, ce ne sont pas de simples balades, mais plutôt un enchaînement d'activités ludiques et excitantes : virées en voiture, séances de jeux au parc, dégustations de friandises, rencontres… Des expériences qui permettent à ces chiens de rompre, le temps d'une journée, avec la vie en refuge, mais aussi de se faire connaître sur les réseaux sociaux et ainsi voir leurs chances d'adoption augmenter.

Récemment, il a choisi Ada, une femelle Pitbull quasi-aveugle de 8 ans. Elle a, en effet, perdu un œil et voit extrêmement mal de l'autre. Avec un tel profil, malheureusement, elle a plus de mal que les autres à intéresser les adoptants.



@aguyandagolden / TikTok

Une escapade inoubliable et peut-être décisive pour Ada

Ada a donc eu droit à une agréable escapade aux côtés de son ami du jour, qui a commencé par lui acheter des gâteries. Il lui a ensuite fait porter des chaussons pour protéger ses coussinets de la chaleur du sol.

La chienne a également profité d'un tour à vélo et d'une sortie shopping avec quelques jolis jouets à la clé. Enfin, Ada s'est offert une petite sieste lors du trajet retour en voiture.

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Cette journée spéciale lui a fait énormément de bien. Le propriétaire de Teddy espère qu'elle l'aidera à concrétiser son rêve, celui d'être enfin adoptée.

Voici la vidéo, partagée le 11 juillet 2026 sur TikTok et relayée par PetHelpful :