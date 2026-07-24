Une Pitbull de refuge aveugle retrouve son âme de chiot le temps d'une journée spéciale offerte par un bénévole au grand cœur (vidéo)
Grâce à une journée entièrement consacrée à son bien-être et largement relayée sur les réseaux sociaux, une chienne de refuge âgée et presque aveugle bénéficie d'un précieux coup de projecteur pour augmenter ses chances de trouver une famille. Entre gourmandises, sorties et moments de détente, cette parenthèse hors du refuge pourrait bien changer le cours de sa vie.
Derrière le compte TikTok « @aguyandagolden », on retrouve un duo extrêmement complice. Il est constitué d'un Golden Retriever répondant au nom de Teddy et de son maître. Ils vivent à Greenville, en Caroline du Sud (Etats-Unis). Nous avions d'ailleurs déjà parlé d'eux dans un précédent article, alors que Teddy réagissait de manière hilarante à une étude sur les canidés qui nous jugent.
Son propriétaire l'adore et est un grand amoureux des chiens en général. Il se rend régulièrement au refuge local, celui de la Greenville Humane Society, pour emmener l'un de ses pensionnaires en promenade.
En fait, ce ne sont pas de simples balades, mais plutôt un enchaînement d'activités ludiques et excitantes : virées en voiture, séances de jeux au parc, dégustations de friandises, rencontres… Des expériences qui permettent à ces chiens de rompre, le temps d'une journée, avec la vie en refuge, mais aussi de se faire connaître sur les réseaux sociaux et ainsi voir leurs chances d'adoption augmenter.
Récemment, il a choisi Ada, une femelle Pitbull quasi-aveugle de 8 ans. Elle a, en effet, perdu un œil et voit extrêmement mal de l'autre. Avec un tel profil, malheureusement, elle a plus de mal que les autres à intéresser les adoptants.
Une escapade inoubliable et peut-être décisive pour Ada
Ada a donc eu droit à une agréable escapade aux côtés de son ami du jour, qui a commencé par lui acheter des gâteries. Il lui a ensuite fait porter des chaussons pour protéger ses coussinets de la chaleur du sol.
La chienne a également profité d'un tour à vélo et d'une sortie shopping avec quelques jolis jouets à la clé. Enfin, Ada s'est offert une petite sieste lors du trajet retour en voiture.
Cette journée spéciale lui a fait énormément de bien. Le propriétaire de Teddy espère qu'elle l'aidera à concrétiser son rêve, celui d'être enfin adoptée.
Voici la vidéo, partagée le 11 juillet 2026 sur TikTok et relayée par PetHelpful :
@aguyandagolden
*Chai was adopted!*Meet Chai. And believe it or not, Chai marks the 150th episode of Shelter Dog Saturday… you read that right, 150. For the past 4 years, we’ve been taking adoptable dogs out of shelters to help them find homes…and every single dog featured has been adopted shortly after their video was posted. Seeing other creators now visiting shelters and helping dogs get adopted too has been one of the most rewarding parts of this journey. We don’t do this for awards, recognition, or praise. Our goal has always been simple…help dogs in need. We’d do it whether we had 4 followers or now 26 million. Now let me tell you about Chai… honestly, one of the best dogs I’ve ever had the pleasure of taking out during this series. Shelter staff mentioned she can be slow to warm up to men due to what they believe may have been past abuse, but she walked right up to me and was an absolute sweetheart from the start. She loved playing fetch, did amazing in the car, walked great on a leash, and had such a calm, loving personality. Truly just one of the sweetest dogs we’ve ever featured. Chai has been in the shelter for two months, and we would love nothing more than to see her in a loving home by the end of this weekend. Right now @Greenville Humane Society is over capacity and facing a critical overcrowding crisis. If you’ve been thinking about adopting or fostering, now is the time. Please consider stopping by and helping make a difference for dogs like Chai.? original sound - AGuyandAGolden
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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