Aucune clôture ne résiste à ce chien, devenu expert de l’évasion dans son refuge (vidéo)

Comme tous ses congénères, Chase n’a pas choisi d’être au refuge. Il préférait certainement mener une vie paisible au sein d’une maison, mais il est en attente d’adoption pour le moment. Quand le temps a commencé à lui sembler un peu long, la boule de poils a peaufiné sa technique d’évasion et n’a eu aucun mal à quitter son box.

Chase est un chien amical et sociable. Il est aussi très actif, comme les membres du refuge pour animaux du Comté de Pike, dans le Kentucky (États-Unis), ont pu le découvrir. Ils gardent l’œil ouvert sur cette boule de poils dynamique , qui n’hésite pas à faire les 400 coups lorsqu’elle parvient à échapper à leur vigilance.

Chase a son propre box au sein du refuge. Les membres du refuge essayent de le stimuler du mieux qu’ils le peuvent, notamment en organisant des sorties régulières avec les autres toutous. Leur implication et toute l’attention qu'ils lui donnent sont admirables, mais cela ne remplace pas la chaleur d’une famille aimante.

Un besoin de prendre l’air

Quand Chase retourne au box, il est seul et n’a pas d’autre choix que d’attendre la prochaine visite de ses sauveteurs. Toutefois, un jour, las de patienter, il a pris les devants et a orchestré son évasion. En plus d’être en bonne forme, Chase a d’excellentes capacités physiques, particulièrement une détente qui pourrait susciter l’envie chez de nombreux sportifs.

Si les murs des boxs pour chiens sont généralement suffisamment hauts pour éviter toute évasion , ils ne représentaient pas du tout un obstacle pour le canidé. Dans une vidéo partagée sur le compte Facebook du refuge et relayée par de nombreux médias, dont Yahoo News , la boule de poils est filmée par une caméra de surveillance en plein délit de fuite.

On la voit d’abord grimper sur la porte grillagée à l’intérieur de son enclos. Puis, elle arrive au sommet et observe quelques secondes, avant de sauter côté couloir l’instant d’après. Elle se balade ensuite dans l’allée, ne manquant pas de saluer ses congénères au passage.

Le quadrupède a bien profité de sa petite aventure avant d’être repéré par les membres de l’association. Ceux-ci ont été obligés de lui trouver un autre endroit pour séjourner en sachant qu’il pourrait s’enfuir sans problème à nouveau. Pour eux, il est temps que leur pensionnaire trouve une famille : « Quelqu'un est intéressé par un chien actif qui ne veut rien de plus que d'être aux côtés de ses humains ? Alors c'est votre garçon ! », écrivaient-ils.