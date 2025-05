Seul contre 5 coyotes, ce chien se bat sans relâche pendant 45 minutes et obtient en récompense l'adoption qu'il attendait tant (vidéo)

L’instinct de survie peut parfois nous pousser au-delà de nos limites. Un chien a récemment fait fuir 5 coyotes venus l’attaquer dans un quartier résidentiel en Amérique. L’animal, a priori errant, a été pris en charge par un organisme de sauvetage et sa bravoure n’a laissé personne insensible.

Duke est devenu un héros aux yeux des internautes après qu’une vidéo de lui est devenue virale. Le quadrupède a repoussé une meute de coyotes pourtant bien décidée à l’attaquer. Le chien a alors réuni tout son courage pour l’affronter malgré la peur. À présent, il a obtenu la reconnaissance qu’il méritait depuis toujours et n’aura plus jamais à se battre pour sa sécurité.

Depuis plusieurs jours, la vidéo d’un chien en train d’affronter 5 coyotes circule sur internet. Le quadrupède, ultérieurement nommé Duke, n’était pas connu du voisinage. Il se trouvait sur le porche d’une maison californienne appartenant à Steve Shatynski. Ce dernier a entendu du bruit à la fin de la bagarre et a visionné sa caméra de surveillance pour comprendre ce qu’il s’était passé.

Duke n’a rien lâché

En regardant l’enregistrement, Steve a découvert l’enfer vécu par le chien pendant 45 minutes. Duke errait au niveau de l’allée de l’Américain quand une meute de 5 coyotes l’a agressé. Les animaux sauvages, hargneux, l’ont encerclé et ont commencé à l’attaquer les uns après les autres. Duke s’est défendu comme il le pouvait, se tournant d’un côté et de l’autre pour répondre aux assauts. Petit à petit, le chien parvient à éloigner ses assaillants, qui reviennent fréquemment à la charge avant de fuir vers une colline, comme l’a mentionné Yahoo News.

Après avoir visionné la vidéo, Steve s’est inquiété pour le chien et a tenté de retrouver son propriétaire, en vain. Par chance, l’animal était resté dans les parages et a pu être pris en charge par l’association OC Animal Care. Parallèlement, le clip a été partagé sur les réseaux sociaux et est devenu viral.

Les internautes étaient impressionnés par le courage et la ténacité du quadrupède, qui a reçu de nombreux éloges. Mais bien plus que cela encore, cette visibilité lui a permis de trouver une maison au sein de laquelle il sera en sécurité pour toujours : « Bonne nouvelle ! Nous sommes très heureux de vous annoncer que Duke, notre intrépide combattant de coyote, a été adopté ! », partageaient les membres du refuge.