Elle reconnaît sur une affiche la chienne perdue qu'elle vient de recueillir et permet ses retrouvailles avec son maître après 18 jours d'angoisse

Disparue pendant 18 jours à cause d'un feu d'artifice, Mabel a finalement été retrouvée saine et sauve à une soixantaine de kilomètres de chez elle. Un simple appel téléphonique a suffi à offrir au propriétaire de cette chienne des retrouvailles aussi inattendues qu'émouvantes.

Russell Cavender, surnommé « The Snake Chaser » (le chasseur de serpents), est un spécialiste de la capture d'animaux sauvages (serpents, alligators, opossums…) depuis 30 ans. Il intervient notamment lorsqu'ils s'aventurent sur ou aux abords de propriétés privées. Il habite Myrtle Beach, en Caroline du Sud (Etats-Unis), et sa famille comprend une Border Collie de 8 mois appelée Mabel.

Le 4 juillet 2026, jour de fête nationale aux Etats-Unis, un feu d'artifice avait effrayé la jeune chienne, qui s'était alors échappée de la maison en passant par une porte laissée ouverte. Son maître avait tenté de la retrouver, sans succès, puis avait lancé un appel à l'aide via les réseaux sociaux.



Russell Cavender / Facebook

« J'ai fait tout ce qu'on est censé faire : j'ai contacté les refuges pour animaux et la police, publié des messages sur les réseaux sociaux et distribué des affiches offrant une récompense de 1 000 dollars, sans poser de questions Je savais que Mabel irait spontanément vers quelqu'un, c'est pourquoi je commençais vraiment à m'inquiéter », raconte-t-il à The Post and Courier .

Russell Cavender a reçu quelques témoignages, mais aucun n'était concluant. L'homme devait, en plus, ralentir les recherches pour s'occuper d'un membre malade de la famille.

Il est resté sans nouvelles de Mabel jusqu'à cet appel inattendu de la part d'une habitante de Tabor City, ville de l'Etat voisin de la Caroline du Nord et située à une soixantaine de kilomètres de Myrtle Beach.

« Mabel est de retour ! »

La personne en question pensait avoir recueilli une chienne errante, avant de la reconnaître sur l'un des avis de recherche partagés par The Snake Chaser. « Une dame m'a appelé en me disant : "Je crois que j'ai votre chienne", relate-t-il. Je lui ai demandé si elle portait un collier rose. Elle m'a répondu que oui, puis elle m'a envoyé une photo… et là, je me suis complètement effondré. »

🏃 Pourquoi un chien fuit-il si loin en panique ? 🔍 Comment augmenter mes chances de retrouver mon chien ? 💫 D'autres histoires de retrouvailles émouvantes Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

« Apparemment, quelqu'un a trouvé Mabel ce soir-là et a demandé à cette dame de s'en occuper », poursuit Russell Cavender.

Les retrouvailles ont eu lieu le 22 juillet, 18 jours après la disparition de la Border Collie. C'est donc un Russell Cavender très ému et soulagé qui a partagé la nouvelle sur Facebook : « Mabel est de retour ! ».

Le lendemain, il a posté une nouvelle publication avec photos et vidéo montrant la chienne dans ses bras et câlinée par ses petites-filles.

L'info Woopets : comment un chien en fugue peut-il se retrouver à des dizaines de kilomètres de chez lui ?

Lorsqu'il prend la fuite sous l'effet de la peur (orage, feu d'artifice, incendie…), comme cela a été le cas pour Mabel, un chien peut parcourir des distances étonnantes. Dans un état de stress intense, il ne cherche plus forcément à rentrer chez lui, mais à s'éloigner de ce qu'il perçoit comme une menace.

Au fil des heures, il peut continuer à errer en suivant des routes, des chemins ou même d'autres animaux, tout en trouvant ponctuellement de quoi boire, manger ou s'abriter. Ce comportement explique pourquoi certains chiens sont retrouvés à plusieurs dizaines de kilomètres de leur domicile.

Une fois le stress retombé, un chien perdu est aussi susceptible de se laisser approcher par une personne bienveillante. C'est pourquoi les signalements diffusés localement et une identification à jour (puce électronique) restent des atouts majeurs pour favoriser des retrouvailles, même après plusieurs jours ou semaines.