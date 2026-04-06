Une association française cherche un foyer spécialisé pour réhabiliter une chienne gravement maltraitée et blessée en Tunisie

Lucie est une petite cabossée de la vie. Actuellement dans une pension tunisienne, la chienne a eu l’œil droit arraché et souffert d’une fracture à la mâchoire. Pour lui donner toutes les chances de vivre une vie heureuse, l’association L’Homme et son Chien située à Pierres en Eure-et-Loir, lui cherche une famille d’adoption en France.

Derrière son unique prunelle se cache un cœur brisé, qui a besoin de mains bienveillantes pour recoller les morceaux. La belle Lucie est une « chienne martyre de Tunisie », comme le rapporte l’association L’Homme et son Chien sur Facebook.

« Lucie a été fracassée : œil droit arraché et grosse fracture de la mâchoire qui l'ont plongée dans une immense douleur et un profond traumatisme, peut-on lire, le chemin sera long pour réparer son traumatisme moral : elle est tétanisée, mais totalement inoffensive, quand on l'approche, elle se demande ce qu'on va encore lui faire subir. »

© Association L'Homme et son Chien

« Lucie cherche sa famille pour la vie »

« Lucie se repose dans une pension familiale et reprend, tout doucement, un peu confiance, poursuivent ses bienfaiteurs, Lucie cherche sa famille pour la vie. »

© Association L'Homme et son Chien

Proposée à l’adoption en France, cette rescapée de la cruauté humaine cherche des adoptants ayant l’habitude des chiens traumatisés et suffisamment de temps à lui consacrer pour l’aider à reprendre confiance en l’Homme. Un foyer qui partage son quotidien avec un chien calme et gentil, « bien dans ses pattes », serait un véritable allié pour accompagner Lucie sur le chemin de la reconstruction.

« Lucie est calme, tranquille, elle devra évoluer dans un environnement calme et doux, un petit cocon dans lequel elle apprendra à connaître ses humains et, progressivement, elle s'ouvrira et évoluera positivement », indique l’association.

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Vous souhaitez ouvrir les portes de votre cœur et de votre petit nid douillet à un chien vivant en dehors de nos frontières ? Rapprochez-vous d’une association, comme L’Homme et son Chien, pour connaître les modalités de rapatriement.

En règle générale, le processus s’effectue en plusieurs étapes. D’abord, vous devez remplir un formulaire d’adoption, qui permet aux bénévoles de cerner votre profil. Si votre dossier est retenu, un entretien par téléphone ou en visioconférence est ensuite réalisé.

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Il arrive souvent qu’un représentant de l’association visite votre domicile pour s’assurer que votre environnement correspond aux besoins de l’animal. Une fois votre candidature validée, vos interlocuteurs vous expliquent les différentes démarches : la préparation de votre futur compagnon (vaccination, stérilisation…) et son transport (en camion, en avion…). Les associations définissent souvent des points de rapatriement en France, comme un aéroport en particulier, où vous devrez récupérer le nouveau membre de votre petite famille.

Pour obtenir de plus amples informations sur Lucie, merci de contacter directement l'association L'Homme et son Chien : 0677315090.