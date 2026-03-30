Sauvé d'un balcon où il était enfermé en permanence sans eau ni nourriture, ce Staffie cherche des adoptants aimants

Le beau Sealver n’a pas eu la vie qu’il méritait. Enfermé en permanence sur un balcon, sans la moindre goutte d’eau pour se désaltérer ni la moindre nourriture pour contenter son estomac affamé, le Staffie au pelage noir a finalement été saisi par la justice. Désormais en sécurité, le chien est proposé à l’adoption par l’association normande F.L.A.I.R.

Aujourd’hui, Sealver affiche un magnifique sourire et un corps bien proportionné. Mais il y a encore quelque temps, le pauvre animal se trouvait en piteux état. Et pour cause ! Avant d’être saisi par la justice en raison d'actes de maltraitance, le Staffie à la robe noire était enfermé 24 heures sur 24 sur un balcon, sans eau ni nourriture.

Sealver Âge : 4 ans et 4 mois Localisation : Croth (27530) France Association : F.L.A.I.R Rencontrer Sealver

Après avoir vécu un tel calvaire, le rescapé a été chouchouté par ses bienfaiteurs. Depuis son sauvetage, Sealver a repris du poids et a bien compris qu’il pouvait enfin manger à sa faim. Terminé les longues heures d’attente, à être privé de tout !

Selon ses bienfaiteurs, l’adorable toutou est « un grand gourmand », qui « adore les friandises ». « Quand Sealver est arrivé, il faisait 5 ans de plus. Il est à présent fringant », confient sur Animaux.fr les bénévoles l’ayant pris sous leur aile. C’est comme si l’animal prenait sa revanche sur son triste passé…

© Association F.L.A.I.R / Animaux.fr

Un chien à adopter et à aimer de manière inconditionnelle

L’association F.L.A.I.R, située à Croth en Normandie, lui cherche actuellement des adoptants aimants et responsables. Non catégorisé grâce à la diagnose – examen réalisé par un vétérinaire agréé pour déterminer si un chien appartient ou non à l’une des catégories de chiens dits « dangereux » –, Sealver peut être promené sans muselière. Il peut également être adopté « sans avoir fait de formation particulière » et « sans avoir de déclaration à effectuer », comme ce doit être le cas pour les toutous catégorisés.

© Association F.L.A.I.R / Animaux.fr

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Cette jolie boule de poils, qui est « ok » avec les femelles, les chats et les enfants, n’a aucun problème de santé. « Nos chiens sont primovaccinés, pucés et vermifugés, précise l’association F.L.A.I.R, ils sont donc en possession de leurs carnet de santé, certificat de vente, document d’identification et certificat de bonne santé établis par le vétérinaire. »

Bien que Sealver soit en sécurité, il lui manque l’essentiel : une famille d’adoption qui l’aimera pour toujours et prendra soin de lui. Êtes-vous prêt à lui ouvrir votre cœur ?

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association F.L.A.I.R sur l’annonce Animaux.fr de Sealver.