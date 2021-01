Deux chiens ont établi le record du monde du plus grand nombre de tours réalisés en une minute !

Wish et Halo, 2 chiens Border Collies qui vivent en Californie, ont signé leur entrée dans le Livre Guinness des records en réalisant le plus grand nombre de tours en une minute. Parallèlement, Wish s’est illustré par une performance individuelle, également validée par l’institution.

Tourner sur eux-mêmes dans un sens puis dans l’autre, passer entre les jambes de leur maîtresse, sauter une haie, rester assis, donner la patte, faire le beau, attraper un frisbee… Au total, Wish et Halo ont exécuté 28 tours en une minute, ce qui constitue un record du monde. Une prestation qui a été reconnue officiellement par le Livre Guinness des Records, comme l’a annoncé la Guinness World Records jeudi dernier (21 janvier).

Les 2 chiens de race Border Collie et leur propriétaire et éducatrice, Emily Larlham, attendaient la validation de leur record depuis le 22 décembre dernier. C’est donc chose faite, pour la plus grande joie de ce trio qui vit à El Cajon, dans le Sud de la Californie, rapporte CNN.

Wish, pour sa part, est entré dans le Livre des records à double titre, puisqu’il est aussi le chien à avoir rampé le plus rapidement sur 5 mètres, ayant franchi la distance en 2,175 secondes.

Dans la vidéo publiée par la Guinness World Records, Emily Larlham explique qu’elle éduque ses chiens en appliquant les principes du renforcement positif. Elle mise notamment sur les récompenses (jouet, friandise…), les mots d’encouragement et le clicker.

Elle précise également qu’elle les entraîne individuellement, puis leur apprend à agir en duo de manière coordonnée.

Outre Wish et Halo, la jeune femme est la maîtresse de 3 autres chiens : Kiko, un Chihuahua auquel il manque un œil, Splash et Tug. Eux aussi apparaissent dans les centaines de vidéos de sa chaîne YouTube intitulée « Kikopup », où elle fournit des conseils en éducation canine.