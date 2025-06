Elle pèse à peine 2 kilos, mais cette Chihuahua fait régner l’ordre sur la ferme comme un vrai chien de troupeau (vidéo)

Lorsqu’on entend parler d’un chien de ferme, on pense à un chien de Berger ou un grand chien. Dans cette ferme, c’est une petite boule de poils du nom de Wiley qui mène tout le monde à la baguette. La Chihuahua a grandi dans cet environnement et s’y est vite acclimatée. Elle est aujourd’hui le chef d’orchestre de cette grande propriété.

C’est à l’occasion d’une vidéo publiée sur le compte « @thewildlifeofwiley » que cette propriétaire est revenue sur l’histoire incroyable de sa Chihuahua qui a aujourd’hui un plus d’1 an. Dès l’âge de 3 mois, la petite chienne était déjà à bord du tracteur qui circulait partout dans la ferme, expliquait Parade Pets. Un peu plus tard, c’est elle qui a pris les devants en agissant comme la véritable petite gardienne de la propriété.

@thewildlifeofwiley / Instagram

Un début sur les chapeaux de roues

Dès son arrivée chez sa maman, Wiley a donné toute sa confiance. Dans un sac approprié, elle suivait sa maîtresse partout dans les tâches indispensables à accomplir à la ferme, auprès des animaux et sur les terrains d’exploitation agricole. Wiley a vite pris le pli de ce quotidien rythmé et dynamique.

@thewildlifeofwiley / Instagram

Wiley au travail

Ce goût précoce pour le travail à la ferme n’a fait que s’accroître au fil du temps. En âge de se débrouiller un plus souvent seule et de s’éloigner de sa maman, Wiley est partie à l’aventure en autonomie dans la ferme. Suivant le tracteur, contrôlant les trajets des uns et des autres, elle a désormais les yeux partout et sait très bien que ses propriétaires comptent sur elle pour assurer la bonne tenue de la ferme.

@thewildlifeofwiley / Instagram

Le plus petit des chiens de ferme

Grâce à sa vidéo, la propriétaire de Wiley a fait connaître la personnalité incroyable de cette petite chienne motivée et très investie. Au rendez-vous, les internautes avouaient fondre devant les images de la boule de poils « si mignonne ». L’un d’entre-eux exprimait : « Je l’adore, tout simplement ». Un autre remarquait ses conditions de vie particulièrement agréables en soulignant : « On dirait qu’elle a la meilleure vie de tous les temps ! Bravo ! ».

A lire aussi : 2 chiens séparés par une porte vitrée au bureau vivent une romance digne d'un film à l'eau de rose (vidéo)

En suivant la belle évolution de cette chienne arrivée à la ferme alors qu’elle était bébé, on comprend que l’environnement fait beaucoup sur le caractère de nos compagnons. La taille n’est finalement qu’un détail comme nous le prouve Wiley qui garde sa ferme avec fierté toute l’année et qui tient à son emploi du temps millimétré !