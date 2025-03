Considérée comme la plus ancienne résidente de l'histoire du refuge, cette chienne trouve le grand amour après 451 jours d'attente

Lizzy a passé plus d’une année au refuge. Malgré la bienveillance de ses sauveteurs, elle avait besoin de trouver sa propre famille et de sortir de cet environnement. C’est un peu par hasard qu’elle a fait la rencontre d’un couple prêt à lui laisser sa chance.

Le mois de mars 2025 a marqué un tournant dans la vie de Lizzy, une femelle croisée Pitbull. La chienne a été adoptée par un couple après avoir passé 451 jours au refuge. Elle était la plus ancienne résidente des lieux, mais ses bienfaiteurs n’ont jamais perdu l’espoir de lui trouver une famille aimante.

Cette dernière s’est manifestée récemment. Elle se compose de Heather Handley et de son époux, John. Les 2 avaient perdu leur chien bien-aimé, partageait le Marion Star, et se sentaient à nouveau prêts pour accueillir une nouvelle boule de poils dans leur vie. D’autant plus que les vacances approchaient, ce qui laissait le temps de faire connaissance avec un chien et de lui offrir de l’attention.

Une rencontre fortuite

Puisque le couple avait toujours eu des chiens de type Berger, il s’est rendu à la fourrière du comté de Marion (Ohio, États-Unis), pour trouver son futur compagnon à 4 pattes. Sur place, un membre du personnel lui a demandé s’il était ouvert à rencontrer Lizzy. Bien que la chienne ne correspondait pas au profil qu’il recherchait initialement, il a accepté de la voir.

L’employé a présenté la femelle de 8 ans à Heather et John. Il leur a aussi confié qu’elle était au refuge depuis des mois et qu’elle était d’ailleurs l’une des plus anciennes résidentes de l'histoire du chenil. Il n’en fallait pas plus à John pour prendre une décision : « Après avoir entendu cette histoire, je me suis dit : “Eh bien, je suppose que nous choisissons cette chienne », a-t-il déclaré.

Lizzy a quitté le refuge après un an et près de 3 mois au refuge. Elle s’est incroyablement bien installée au sein de sa nouvelle famille et a dévoilé une personnalité très attachante. Les Handley n’ont jamais regretté leur choix.