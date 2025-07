Le regard aimant et tendre de cette chienne envers sa mère d’accueil en dit long sur son soulagement (vidéo)

Kami, qui vit en Géorgie (États-Unis), a toujours été passionnée par la cause animale. C’est après avoir entendu parler du projet « Dog for The Day » (LifeLine Animal Project), qu’elle s’est rendue au refuge pour animaux du comté de Fulton. Finalement, c’est sur une chienne qui n’était pas concernée par le programme qu’elle a jeté son dévolu.

@kamithomas / TikTok

C’était elle !

Kami avait perdu il y a peu son chien Myla, âgé de 10 ans. Cette disparition avait laissé un grand vide, et il était important pour la jeune femme de 30 ans de tourner la page en douceur, en ouvrant son cœur, ponctuellement, à d’autres animaux, grâce au programme "Dog for The Day" qui permet d'offrir un peu d'attention à des chiens de refuge, le temps d'une journée. C’est avec cette idée en tête qu’elle a commencé à échanger avec les bénévoles du refuge. Elle est tombée sous le charme de Vivian, une chienne croisée Pitbull. Cette dernière venait d’être stérilisée, et ne pouvait pas rejoindre le foyer de Kami pour une seule journée, car elle était encore en convalescence.

@kamithomas / TikTok

« Une chienne vraiment spéciale »

Une solution a été trouvée pour la gentille Vivian et Kami, qui allaient pouvoir passer quelque temps ensemble. La chienne a été accueillie chez la jeune femme, racontait Newsweek, qui lui a fait une place de choix dans sa maison.

Même si elle était très joyeuse, il semblait qu’elle découvrait un foyer pour la première fois. La télévision, et d’autres objets, lui étaient inconnus.

@kamithomas / TikTok

De l’amour dans les yeux

Le duo a pu se faire connaître des internautes grâce à une vidéo publiée sur TikTok. Kami revenait à travers les images sur un moment tout particulier de sa relation avec Vivian : le retour du refuge. En effet, quelques heures après la première rencontre, la chienne est venue s’endormir sur la bénévole, lui adressant de doux regard et lui montrant sa confiance absolue. La jeune femme confiait : « C’est là que j’ai su qu’elle était une chienne vraiment spéciale ».

Passer le flambeau

Si Kami aurait adoré pouvoir garder Vivian, son futur déménagement à New York l’a amenée à prendre une autre décision. Grâce à son activité sur les réseaux sociaux, la jeune femme qui partageait tout avec sa protégée, y compris les siestes, a pu lui trouver une famille. Même si les adieux ont été douloureux, Vivian a trouvé sa nouvelle maison. Ce lien créé en quelques semaines, a été, c’est certain, très fondateur.