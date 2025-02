Le voyage mémorable de Phoenix, chien-loup découvrant la beauté des paysages alpins (vidéo)

Phoenix a la chance de faire partie d’une famille passionnée d’aventures et de voyages. Cette chienne a donc souvent l’occasion de faire de magnifiques découvertes et rencontres à travers le monde. Son dernier périple en date est documenté dans une superbe vidéo devenue virale sur Instagram.

Le compte Instagram « @wander_with_willow », qui regroupe plus de 600 000 followers, suit les aventures d’une famille originaire de San Francisco, en Californie (Etats-Unis), et comprenant plusieurs chiens loups. Leurs propriétaires les emmènent souvent en voyage. Récemment, c’est une femelle appelée Phoenix qui a eu droit à un merveilleux périple dans la région des Alpes suisses.

« Nous avons loué une voiture et voyagé à travers la côte italienne, le lac de Côme, les Dolomites, puis nos parties préférées de la Suisse », peut-on lire en légende de la vidéo compilant les meilleurs moments de ce séjour, postée sur Instagram le 20 janvier 2025 et relayée par Parade Pets.



wander_with_willow / Instagram

On y voit d’abord Phoenix profiter du vol à bord de ce qui semble être un jet privé, puis randonner en montagne en compagnie de ses humains. On l’entend également exprimer sa nature en hurlant.



wander_with_willow / Instagram

La chienne a aussi eu l’occasion d’observer des troupeaux de chèvres, de s’amuser au bord des lacs, de se baigner et même de faire un tour en téléphérique.



wander_with_willow / Instagram

« Pour inspirer les autres à sortir avec leur chien »

Cela a clairement été une expérience merveilleuse, tant pour elle que pour ses propriétaires. « Quand elle finira par passer de l'autre côté, écrit sa maîtresse, je ne veux pas avoir de regrets et savoir au fond de moi que j'ai fait tout pour elle. »

« La raison principale pour laquelle je filme et documente tout est pour inspirer les autres à sortir avec leur chien, poursuit-elle. Les chiens méritent de voir le monde qui a été fait pour qu'ils courent partout. »

On ne peut qu’être d’accord avec ces paroles. Même si tout le monde ne peut évidemment pas se permettre de voyager fréquemment, il est important de faire en sorte que les chiens se dépensent, jouent et aient autant d’interactions que possible.



wander_with_willow / Instagram