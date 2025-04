Agacé par le comportement bruyant de ses congénères, ce Berger Allemand s’interpose pour rétablir l’ordre (vidéo)

Sur le réseau social TikTok, Bear et Colby sont de véritables stars. Suivis par plus de 87 500 abonnés, le Berger Allemand et le Golden Retriever font quotidiennement rire leur communauté. Il faut dire que ces deux-là n’en manquent pas une… Il y a quelques mois, une vidéo en particulier a fait le buzz sur la Toile. On y voit Colby et un autre chien noir debouts face à la baie vitrée du salon. À l’extérieur, des ouvriers travaillent sur leurs gros engins de chantier… Une scène qui déplaît fortement aux 2 canidés qui n’ont de cesse d’aboyer sur ces derniers pour protéger leur maison. C’est alors que Bear surgit, visiblement très agacé par le bruit incessant de ses congénères. Sans perdre une seconde, il s’interpose entre la vitre et les chiens, leur intimant ainsi de se taire.

Le patron de la famille

“C’est lui qui prend les décisions ici”, a écrit leur humaine Jessica en légende de cette courte séquence. En effet, Colby n’étant pas décidé à arrêter d’aboyer, Bear revient à la charge et n’hésite pas, cette fois, à le pousser avec son poitrail. En quelques heures à peine, la vidéo est devenue complètement virale. Aujourd’hui, elle comptabilise plus de 1,2 million de vues ainsi que plus de 121 000 likes. Elle a également été repartagée par de nombreux médias, dont Newsweek. Dans les commentaires, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur admiration face au comportement très affirmé de Bear et sa capacité à ramener de l’ordre dans la maison. “Nous appelons ma femelle Berger Allemand ‘la police’ parce qu’elle dit TOUJOURS gentiment aux autres animaux comment opérer”, a témoigné une jeune femme dont le commentaire a été liké plus de 7865 fois.

© @bear_jessica02 / TikTok

Un clan soudé

Mais sous ses airs de patron, Bear est une véritable crème. Joueur, câlin et doux, il se montre très proche de sa maîtresse Jessica et ne cesse de lui demander des caresses tout au long de la journée. Une double facette qui plaît beaucoup à cette dernière, elle qui considère son Berger Allemand comme son véritable enfant. C’est évidemment aussi le cas de Colby, qui, contrairement aux apparences, sait aussi se montrer calme et raisonnable.

