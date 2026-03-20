Des organismes de sauvetage se mobilisent et sauvent 7 chiots de race Berger Australien trouvés dans une poubelle

Ils étaient 8 chiots de race Berger Australien à avoir été trouvés par un promeneur, dans une poubelle située à Onancock, en Virginie (États-Unis). Si l’un d’entre eux n’a hélas pas survécu, les 7 autres prénommés comme les 7 nains de Blanche Neige ont été secourus grâce à la mobilisation de plusieurs organismes de sauvetage, et attendent à présent d’être adoptés.

Le 31 janvier dernier, alors qu’il se baladait à Onancock, en Virginie, un homme a repéré une poubelle noire devant l’Historic Onancock School, un centre communautaire local. L’objet n’était pas censé se trouver là, si bien que l’homme en a soulevé le couvercle avec prudence. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir à l’intérieur une portée de chiots, serrés les uns contre les autres.

Ils n’avaient que 10 semaines

Alerté par la situation, le bienfaiteur a aussitôt contacté le Centre régional de contrôle des animaux de la côte Est pour qu’il lui vienne en aide et prenne les 8 chiots sous son aile. Hélas, avant même l’arrivée des membres du centre, l’un des petits est mort. Les 7 autres, affaiblis et apeurés, ont très vite été pris en charge par le centre.

« Tout ce dont nous pouvons être reconnaissants, c’est que la personne qui les a abandonnés ait compris qu’ils se trouvaient à un endroit où on les verrait », expliquait Jeri Winn, membre du centre, au média The Dodo .

Eastern Shore Regional Animal Control Facility / Facebook

Les associations de sauvetage se mobilisent

Face à une situation d’abandon pourtant courante, différentes associations de sauvetage pour animaux se sont proposées pour venir en aide aux 7 chiots. C’est finalement auprès de Critters 4 U Rescue , un refuge pour animaux et une organisation de placement en famille d'accueil, que les chiots ont été conduits. Issus d’un croisement avec des Bergers Australiens, les petits ont été baptisés Doc, Grumpy, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy et Dopey, en référence aux 7 nains de Blanche Neige.

Vaccinés, vermifugés et équipés de puces, ils attendent désormais de trouver un foyer pour la vie, à l’exception de l’un d’eux qui a déjà été adopté. En parallèle, Critters 4 U Rescue a lancé sur Facebook un appel pour des dons de nourriture pour chiots.

La vie de ces 7 chiots a été sauvée grâce à la mobilisation des associations, comme le rappelait le Centre régional de contrôle des animaux de la côte Est, dans une publication Facebook.

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« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers toutes les associations de sauvetage qui nous ont tendu la main. Dans des moments comme celui-ci, notre petit refuge se rappelle à quel point nous comptons sur la compassion et le partenariat des associations de sauvetage qui interviennent sans hésitation. »