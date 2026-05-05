« Shorri conviendrait parfaitement à une personne ou une famille dynamique », ce Bull Terrier plein de qualités cherche des adoptants aimants

Shorri, Bull Terrier à la robe bringée, attend d’écrire une nouvelle histoire. Née en 2019, cette chienne affectueuse, énergique et sociable espère rencontrer la famille de ses rêves, qui saura lui offrir de belles années de vie. L’association L’Arche Pattes & Moustaches, située à Saint-Agnin-sur-Bion (38), la propose à l’adoption.

Elle a un regard doux, qui fait fondre notre cœur. Shorri, une chienne de race Bull Terrier âgée de 7 ans, est actuellement proposée à l’adoption par l’association L’Arche Pattes & Moustaches sur Animaux.fr.

Très affectueuse et joyeuse, elle fera le bonheur de ses adoptants. C’est une vraie boule d’amour et d’énergie, qui espère trouver son âme sœur ! Cette dernière devra « lui offrir de belles promenades, des jeux et de l’attention » pour combler suffisamment ses besoins au quotidien.

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SHORRI Race : Bull Terrier Âge : 7 ans et 1 mois Localisation : Domarin (38300) France Association : L’Arche Pattes & Moustaches Rencontrer SHORRI

En quête d’une famille aimante et dynamique

En plus d’être très dynamique, Shorri sait se poser et apprécie les moments de « farniente ». Un coussin bien douillet pour se détendre et se reposer s’avère indispensable à son petit confort !

Autre qualité ? La Bull Terrier est sociable avec ses congénères. Elle s’entend très bien avec les autres chiens, quels que soient leur sexe et leur taille. Elle peut toutefois se montrer brusque avec les êtres plus fragiles. Loin d’être « méchante », elle risque de blesser sans le vouloir les tout-petits.

Par conséquent, ses bienfaiteurs de L’Arche Pattes & Moustaches lui cherchent un foyer qui n’a pas de chats ni d’enfants en bas âge, par sécurité. « Shorri conviendrait parfaitement à une personne ou une famille dynamique, consciente de la race, capable de lui offrir un cadre sécurisant, cohérent et rempli d’affection », précise l’association sur Animaux.fr, la plateforme dédiée à l’adoption responsable.

© L'Arche Pattes & Moustaches

Une chienne qui veut profiter de la vie

Autre information à savoir ? Shorri a subi une arthrodèse, intervention chirurgicale qui consiste à fusionner les os d’une articulation. Elle s’est remise d’une blessure ouverte à la patte et se porte bien. « Cela ne l’empêche absolument pas de vivre pleinement ni de profiter de la vie — elle garde toute sa joie et son entrain ! », soulignent ses anges gardiens.

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Identifiée par puce électronique et vaccinée, la chienne n’attend plus qu’un geste de votre part pour être pleinement heureuse. Elle se trouve actuellement à Domarin, en Isère (Auvergne-Rhône-Alpes) et est prête à vivre des myriades d’aventures à vos côtés !

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association L’Arche Pattes & Moustaches sur l’annonce Animaux.fr de Shorri.