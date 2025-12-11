Très amie avec les écureuils, cette chienne a appris à grimper dans les arbres pour leur tenir compagnie

Il y a des amitiés inattendues, et qui nous marquent pour la vie. À Boulder, dans le Colorado (États-Unis), une chienne nommée Agnes est devenue une vraie petite célébrité locale grâce à son amour pour les écureuils. Depuis sa première rencontre positive avec un rongeur sauvage, elle grimpe régulièrement aux arbres pour passer du temps avec ses amis.

Comme le souligne le média en ligne About Boulder, « Agnes n’est pas une chienne comme les autres ». La femelle Braque Allemand à poil court est souvent observée… dans les arbres. Ses escapades n’ont pas pour objectif de contempler les lieux en hauteur ni de savourer quelques siestes en plein air sous les feuilles, mais de rencontrer ses amis.

Depuis quelques années, Agnes parcourt les branches pour passer du temps avec les écureuils, dont elle apprécie fortement la compagnie. Son comportement insolite l’a propulsée au rang de célébrité locale !

© @agnestreeclimbinggsp / Instagram

La grande amie des écureuils

Comme l’expliquent nos confrères d’outre-Atlantique, cette belle histoire a commencé lors d’une promenade ordinaire. Agnes, très sociable et pleine de joie, saluait tous les humains et les animaux qu’elle croisait, comme les chiens, les chats, les canards ou encore les cerfs.

Puis, elle s’est approchée d’un écureuil et a interagi de manière positive avec lui. Selon son adoptante, Agnes a échangé « un vrai baiser » avec l’adorable boule de poils ! Dès cet instant magique, la chienne fut conquise et décida de créer un lien profond avec les représentants de cette espèce fascinante.

C’est ainsi qu’elle commença à grimper dans les arbres, avec beaucoup de facilité, et à se mêler au petit peuple des rongeurs. Ces derniers l’accueillent toujours avec plaisir. Comme quoi certaines amitiés naissent dans les endroits les plus inattendus !

© @agnestreeclimbinggsp / Instagram

« Un spectacle à ne pas manquer »

Après des myriades d’ascensions, Agnes n’a pas seulement conquis le cœur des écureuils, mais aussi celui des habitants de Boulder. Habitués à la voir parcourir les branches des arbres, ils considèrent que c’est « un spectacle à ne pas manquer ».

Sur son compte Instagram, l’adoptante de la chienne publie souvent des photos et des vidéos de ses acrobaties. Aujourd’hui encore, Agnes ne se lasse pas de ses aventures dans les hauteurs et des moments précieux qu’elle partage avec ses amis les écureuils.

© @agnestreeclimbinggsp / Instagram