Grâce à ses chiens, ce bébé qui apprend à marcher a le meilleur service de sécurité du monde (vidéo)

Quand un bébé apprend à marcher, il peut arriver qu’il chute ou qu’il se cogne contre les murs. Le petit Samuel n’a pas ce genre de problème : ses 3 Bergers Allemands veillent attentivement sur lui afin qu’il ne se fasse pas mal alors qu’il explore son environnement en trotteur. Une scène touchante qui témoigne déjà d’un lien puissant entre le petit garçon et ses compagnons à 4 pattes.

Internet nous offre souvent des images attendrissantes qui réchauffent le cœur. La vidéo Instagram dont il est question ici en fait partie. Issue d’un compte publiant régulièrement du contenu montrant le petit Samuel grandir entouré de ses 3 Bergers Allemands, elle met en lumière l’affection indéniable que les toutous portent déjà au bambin.

Des gardes du corps attentifs

Dans cette vidéo relayée par le média DogTime, on découvre Samuel, un tout-petit qui apprend à marcher grâce à son trotteur. Plein de vivacité, le petit garçon se propulse vigoureusement sur ses jambes et se promène joyeusement dans la pièce sous l’œil attentif de ses 3 Bergers Allemands.

© @samuel_and_germanshepherds / Instagram

Les chiens le suivent en effet comme son ombre afin de lui offrir la meilleure protection qui soit : ils restent en formation autour de lui, devant, à ses côtés et derrière lui. Ils n'aboient pas, ils ne sautent pas. Ils sont simplement à ses côtés pour lui éviter qu’il ne se fasse mal. Une véritable escouade de fidèles gardes du corps !

Une complicité qui fait fondre la Toile

Ce moment touchant qui illustre parfaitement la confiance et la complicité qui unissent les chiens à leurs maîtres a suscité de nombreux commentaires en ligne. Les spectateurs ont en effet adoré cette adorable interaction. « Quel bébé en sécurité ! », a écrit l’un d’eux. « Même le président n'a pas autant de sécurité ! », a plaisanté un autre. « Le petit garçon le plus en sécurité au monde ! », a ajouté un troisième.

Les Bergers Allemands sont souvent réputés pour leur loyauté et leur instinct protecteur. Les 3 amis de Samuel n’ont pas usurpé leur réputation ! Si ses parents continuent bien entendu de surveiller ses interactions avec les toutous, ce petit garçon est manifestement entre de bonnes pattes !