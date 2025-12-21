"Dites-lui que je l'aime", devenue sans-abri elle confie sa chienne à une association et lui écrit tous les jours pour entretenir l'espoir

Lorsque la vie de Tiffani McCloud a basculé, un seul être comptait plus que tout : sa chienne Lola. Leur lien indéfectible a ému bien au-delà des rues d’Atlanta, touchant en plein cœur une communauté entière. Grâce à une formidable mobilisation, l’histoire de ce duo inséparable a pris un tournant aussi inespéré qu’émouvant.

Tiffani McCloud avait récemment traversé une période extrêmement difficile. Cette habitante d’Atlanta, en Géorgie (Etats-Unis), avait perdu son emploi, puis son logement. Elle était devenue sans-abri et avait ainsi vécu dans la rue avec sa chienne Lola. La jeune femme avait fait de son mieux pour assurer la sécurité et le bien-être de son amie à 4 pattes, mais avait fini par réaliser que ces conditions de vie étaient trop difficiles pour l’animal. A contre-coeur, elle avait pris la douloureuse décision de la confier au refuge des DeKalb County Animal Services.

“J’ai dormi dehors avec elle, raconte Tiffani McCloud à GOOD . J’ai dormi dans des camions de déménagement avec elle. Nous avons marché des kilomètres et des kilomètres… Je vois que la plupart des sans-abri ont des chiens, mais je ne voulais pas cela pour elle. Ce n’est pas vraiment un chien de rue. Elle n’aurait pas survécu. Je devais faire ce qui me semblait le mieux… J’ai dit à Lola, quand je l’ai confiée à l’adoption : ‘Tu vas t’en sortir. Et quand on aura une plus grande maison, on prendra tous les chiens qu’on pourra.’”



“Ne crois pas que j'ai cessé de t'aimer”

Son histoire a touché Jennifer Galloway et Erica Perets, fondatrices de l’association locale RescueMeATL. La première a parlé de Tiffani McCloud et sa chienne sur le groupe Facebook “Adoptable Pets of LifeLine - Atlanta, GA”.

“S'il te plaît, ne crois pas que j'ai cessé de t'aimer”. C’est par ces mots que la maîtresse de Lola a introduit sa première lettre envoyée à RescueMeATL. D’après, Jennifer Galloway, Tiffani McCloud envoyait des messages quotidiennement au compte Instagram de l’association pour avoir des nouvelles de Lola. Chacun de ces messages se terminait par cette phrase : “S'il vous plaît, dites-lui que je l'aime.”



Des milliers de dollars en dons et des retrouvailles

Le post a ému de nombreux internautes, mais a aussi déclenché un formidable élan de solidarité. Jennifer Galloway et Erica Perets ont également trouvé une famille d’accueil pour Lola, celle de Vony Miller. Cette dernière a tout de suite accepté, car elle était passée par là, elle aussi. “J'ai été sans-abri pendant un certain temps, explique, en effet, la mère d’accueil bénévole. J'ai dû vivre chez l'une de mes enseignantes. Alors j'ai pensé que c'était ma façon de rendre service.”

Les dons ont afflué ; 15 000 dollars ont été récoltés en 4 jours. Ce qui a permis à Tiffani McCloud de rebondir et surtout de vivre d’émouvantes retrouvailles avec Lola, après un mois de séparation. Elle a même trouvé un emploi à mi-temps dans un grand magasin de bricolage.

Le duo est enfin réuni. Pour de bon, cette fois-ci…