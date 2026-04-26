Le directeur adjoint d'une résidence pour séniors respecte sa promesse en adoptant le chien d'un couple de résidents

Directeur adjoint dans ce lieu de vie pour personnes âgées dans le New Jersey (États-Unis), Eugene Bogert s’est lié d’amitié avec Charles et Nancy, et leur a promis, le moment venu, de prendre soin de leur chien Coco. Lorsque la dame âgée, Nancy, est décédée d’un cancer, Eugene et sa fille, Jean, ont respecté la volonté du couple, en faisant une place de choix au gentil chien dans leur quotidien.

La fascination de la petite fille pour ce chien, un croisé Berger Australien et Border Collie, ne date pas d’hier, expliquait People. Dès que Jean a entendu son papa parler du compagnon canin du couple de retraités, elle a voulu en savoir plus, et le rencontrer.

Un lien spécial

Dès la première rencontre entre Coco et la petite fille, l’évidence était là. Touchée par cette relation, Eugene Bogert a su qu’il pourrait honorer la décision des propriétaires du chien, qui craignaient que leur chien se retrouve dans un foyer inconnu après leur décès.

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L’histoire qui lie Coco et la famille Bogert a débuté lors de l’arrivée du couple dans la structure pour personnes âgées. Nancy, la femme du couple, a sollicité le directeur adjoint pour qu’il promène son chien, s’il le souhaitait. Eugene s’est exécuté avec plaisir, attendri par ce couple très soudé et son animal de compagnie.

« Je veux qu'il soit dans un endroit avec des personnes qui l’aiment »

Au décès de Nancy, Charles, son conjoint, a évoqué à nouveau ce souhait de confier son chien à la famille d’Eugene. Atteint de démence, le vieil homme n’était pas en capacité de s’occuper de son chien, et a souhaité que Coco rejoigne dès lors cette famille.

Malgré les circonstances, Eugene et son épouse Deja, ont tout fait pour entourer ce moment de joie. Ravie d’avoir un compagnon pour toujours, Jean a pris soin de mettre Coco à l’aise dans sa nouvelle maison.

Comment prendre soin d’un chien suite au décès de son propriétaire ?

Les chiens sont des êtres très sensibles qui vivent le deuil avec difficulté. Les entourer est déjà un premier point important, qui leur permet de se sentir sécurisés. Voici nos conseils pour épauler un chien dans ces circonstances :

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