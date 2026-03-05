Grâce à un automobiliste, 8 chiots nommés comme les personnages de « Hunger Games » échappent de peu à une tempête de neige

Alors qu’il traversait une zone rurale de l’Oklahoma (États-Unis), un automobiliste a repéré 8 chiots blottis les uns contre les autres. Sachant qu’ils ne survivraient jamais seuls dans cette nature sauvage et à l’approche d’une tempête de neige, le bon samaritain a contacté une association de protection animale, qui leur a offert amour et sécurité.

Une tempête de neige était prête à pointer le bout de son museau blanc en Oklahoma. 8 chiots livrés à eux-mêmes en pleine nature et blottis les uns contre les autres n’auraient certainement pas survécu sans l’intervention honorable d’un automobiliste. Après avoir reçu son appel à l’aide, l’association Puppy Haven Rescue a envoyé un bénévole sur les lieux pour sauver la portée.

Une fois au chaud et en sécurité, les petits rescapés âgés de 9 semaines ont pu commencer à se détendre. Comme le rapporte The Dodo, ils ont tous reçu le nom d’un personnage de la célèbre saga Hunger Games : Peeta, Katniss, Haymitch, Primrose, Rue, Gale, Johanna et Effie.

© Puppy Haven Rescue / Facebook

« Merci de les avoir mis en sécurité »

Très vite, l’association a trouvé des foyers d’accueil pour tous les chiots. « Ils se portent à merveille, a déclaré Breanne Luiskutty, présidente de Puppy Haven Rescue, ils s’épanouissent dans leurs familles d’accueil. »

© Puppy Haven Rescue / Facebook

Sur Facebook, de nombreux internautes ont félicité le bon samaritain et les bénévoles pour ce sauvetage. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez les humains ? Merci de les avoir mis en sécurité », écrit une dénommée Shannon. « Ils sont tous magnifiques ! Merci d'avoir sauvé ces adorables petits. Ils trouveront tous très bientôt des familles aimantes pour la vie », commente un autre utilisateur du réseau social.

Plusieurs personnes ont également exprimé leur souhait d’adopter les chiots, d’autres ont interrogé l’organisation sur leur maman. « La mère est sauvage et ils n'arrivent pas à l'attraper, explique Puppy Haven Rescue sur Facebook, nous la prendrons si on y parvient ! On essaiera peut-être de la piéger quand le temps s'améliorera, mais c'est très difficile de piéger un chien quand on n'habite pas dans le coin. »

A lire aussi : « Ils traversent l'arc-en-ciel ensemble », après un ultime acte de loyauté, un chien s’éteint pour rejoindre la personne qu’il aimait le plus

À l’heure actuelle, nous ne savons pas si la chienne a finalement été attrapée ou non. Nous espérons de tout notre cœur la savoir bientôt en sécurité, elle aussi.

Quoi qu’il en soit, les chiots – âgés d’un peu plus de 2 mois – ont la chance de grandir dans des conditions optimales et savent qu’un avenir brillant les attend dans des foyers aimants pour la vie. « Ils deviendront très bientôt le meilleur ami de quelqu'un », conclut Breanne Luiskutty.