Un passant suspicieux découvre 3 chiots dans une benne à ordures sous des températures glaciales

Bo, Birdie et Brody ont commencé leur vie de la pire des façons. Plutôt que de les confier à un refuge, leur propriétaire, qui ne voulait pas d’eux, a décidé de les jeter à la poubelle. Par chance, un bienfaiteur passait par là et les a repérés dans le conteneur. Ils ont pu être pris en charge par une association.

La journée d’un habitant de Sioux Falls (États-Unis) a pris une tournure dramatique lorsqu’il a découvert 3 chiots dans une benne à ordures. Les boules de poils, toujours en vie malgré leur fragilité, ont été secourues par une association. Elles reprennent des forces au sein d’une famille d’accueil expérimentée.

Le 26 janvier dernier, l’association de sauvetage pour animaux Almost Home Canine Rescue présentait ses 3 nouveaux pensionnaires, Bo, Birdie et Brody, seulement âgés de 3 semaines. Ces très jeunes chiens sont des rescapés, car ils ont échappé à un destin funeste orchestré par leur ancien propriétaire.

Almost Home Canine Rescue / Facebook

Un sauvetage in extremis

Le trio, certainement issu d’une portée qui n’était pas voulue, a été jeté dans une benne à ordures, rapportait People. Livrés à eux-mêmes, ils étaient trop jeunes pour se nourrir seuls, et ne pouvaient sortir de la poubelle, puisqu’ils marchaient à peine. De plus, le froid hivernal les tétanisait sur place. Ils n’avaient aucune chance de s’en sortir : « Il fait trop froid pour qu'un être humain reste dehors en ce moment, ces chiots n'avaient aucune chance », confirmait Katie Day, fondatrice du refuge.

Un bienfaiteur qui passait par là a compris que quelque chose n’allait pas et s’est approché du conteneur. Il a alors vu les 3 minuscules chiens et s’est empressé de demander l’aide d’Almost Home Canine Rescue afin qu’ils soient secourus. Ils ont été réchauffés et ont reçu les premiers soins au sein d’une famille d’accueil, mais le refuge ne pouvait pas s’en sortir seul.

Une prise en charge difficile

En effet, leur prise en charge demandait beaucoup de moyens et l’association avait besoin de fonds pour la financer. Elle a pu compter sur sa communauté, qui s’est sentie impliquée dans le sauvetage et a fait preuve de solidarité en faisant des dons.

A lire aussi : 2 Patous se prennent d'affection pour un veau admis dans leur sanctuaire et deviennent ses anges gardiens

Les canidés, de leur côté, bénéficient de l’attention constante de leur famille d’accueil : « Ils demandent beaucoup de travail, car ils nécessitent d'être nourris en permanence, il faut les peser tous les jours et les stimuler pour qu'ils aillent aux toilettes et fassent leurs besoins », témoignait Katie. Le chemin est encore long, mais les chiens devraient se remettre sur pattes et vivre une vie de chiots comme leurs congénères grâce au soutien de leurs bienfaiteurs.

Une enquête est en cours pour retrouver l’auteur de l’abandon afin qu’il puisse répondre de ses actes devant la justice.