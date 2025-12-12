Une chienne à l'apparence hors du commun et découverte seule dans les bois trouve enfin la famille qu’elle méritait à des milliers de kilomètres

Sauvée alors qu’elle n’était qu’un chiot livré à lui-même dans une forêt de Porto Rico, une chienne au physique particulier a vu son existence prendre un tournant inattendu grâce à un couple au grand cœur. Aujourd’hui, elle savoure enfin le bonheur d’une vie paisible, entourée d’amour et de bienveillance.

Nina ne laisse personne indifférent lorsqu’elle est promenée par ses humains dans les rues de New York, et pour cause ; cette chienne ne ressemble à aucune autre. La quasi-absence de pelage, le prognathisme (mâchoire inférieure avancée) et la déformation des paupières qui la caractérisent intriguent souvent les passants qui la croisent.

L’intéressée, elle, est trop occupée à profiter de sa nouvelle vie aux côtés de ses adoptants, à 2500 kilomètres de l’endroit où elle est née et a été sauvée, pour faire attention à tous ces regards qui se posent sur elle.



nodsfornina / Instagram

Nina n’était encore qu’un tout jeune chiot lorsqu’elle avait été découverte, errant seule au beau milieu de la forêt à Porto Rico, d’après Bored Panda . Une association locale l’avait recueillie et soignée. Elle avait ensuite posté des photos d’elles sur les réseaux sociaux dans l’espoir de lui trouver une famille aimante.



nodsfornina / Instagram

Ces clichés avaient attiré l’attention d’un couple de New-yorkais engagés depuis longtemps dans le sauvetage animalier. Emily et Shaw savaient que les chances de Nina d’être adoptée étaient compromises par son apparence unique en son genre.



nodsfornina / Instagram

Tombés sous le charme de la chienne, ils ont décidé de l’adopter et d’organiser son voyage par avion à New York.

Nina a évidemment eu besoin d’une phase d’adaptation en découvrant son nouvel environnement. D’abord terrifiée et anxieuse, elle s’est peu à peu détendue et a compris qu’elle était enfin chez elle, entourée de personnes qui l’aiment et la protègent.

Emily et Shawn ont réalisé qu’elle n’était plus sur ses gardes le matin où elle s’est présentée au pied de leur lit, les regardant en “souriant” et en remuant la queue.



nodsfornina / Instagram

Une vie de quiétude et de bonheur

Si elle a dû subir une intervention chirurgicale pour corriger ses paupières, qui ne se refermaient pas complètement, Nina est globalement en bonne santé. Hormis les gouttes oculaires qu’elle doit recevoir quotidiennement, elle ne réclame pas de traitement particulier.



nodsfornina / Instagram

Enjouée, joyeuse et affectueuse, elle comble ses propriétaires de bonheur, et ceux-ci veillent à ce qu’elle ne manque de rien et jouisse pleinement de son nouveau départ dans la vie.

Emily et Shawn ne connaissaient pas la race de Nina et ont donc eu recours à un test ADN pour le savoir. Le résultat les a fortement surpris. Alors qu’ils s’attendaient à ce qu’elle soit de type Chien nu mexicain (ou Xoloitzcuintle), ils ont appris que leur amie à 4 pattes était le fruit d’un croisement de races bien plus complexe, avec un apport génétique important de Dobermann.



nodsfornina / Instagram

Quelles que soient ses origines, Nina coule des jours heureux auprès de ses “parents”, mais aussi des autres chiens de ces derniers qui l’ont rapidement acceptée au sein de la meute.



nodsfornina / Instagram