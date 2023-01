Des chiens maltraités et abandonnés aux États-Unis arrivent en France à la recherche d’une vie meilleure

Chaque jour, 13 000 euthanasies sont pratiquées aux États-Unis – un chiffre qui fait froid dans le dos. Face à ce constat alarmant, les bénévoles d’USA Dogs Bless You (« les chiens vous bénissent ») se battent pour amener en France des toutous maltraités et abandonnés outre-Atlantique, et les reloger dans de nouveaux foyers, rapportait Actu Normandie.

« Seulement un chien sur 10 trouve un foyer dans les fourrières américaines »

Selon les membres de l’association, les euthanasies pratiquées sur les animaux aux États-Unis sont beaucoup plus violentes que dans l’Hexagone. « Là-bas, des moyens barbares et douloureux sont utilisés : chambres à gaz, piqûres dans le cœur sans sédatif… Les chiens adoptables dans les fourrières sont en surnombre, et n’ont en général que 72 heures à vivre. »

Les canidés de petite taille seraient les plus nombreux à subir ce calvaire, mais ils ont plus la côte en France, selon les membres d’USA Dogs Bless You. « Il est ainsi plus facile de les reloger ici. » Avant de débuter leur nouvelle vie, tous ces animaux sont stérilisés, pucés, vaccinés, et suivent une évaluation comportementale afin d’organiser au mieux leur adoption.

Moyennant la somme de 330 €, il est possible d’adopter ces chiens en se rendant sur la page Facebook de l’association, par exemple. Les bénévoles s’assurent de confier ces boules de poils à des personnes fiables, puisqu’elles ont souvent subi « des expériences traumatisantes ». Heureusement, en général, ces animaux « s’adaptent très bien à leur nouvelle famille ».