3 chiens errants délaissés restent soudés pour se protéger et refusent d'être capturés par des sauveteurs

Ollie, Jolene et Oscar ont été découverts sur une propriété abandonnée. Aucun voisin n’a prêté attention à eux, les laissant sans eau ni nourriture pendant plusieurs jours. Par chance, en les voyant, un passant s’est inquiété pour leur bien-être et a contacté une sauveteuse.

2 chiens mâles et une femelle de la même famille ont passé des heures seuls dans un quartier de Compton, en Californie (États-Unis). Ils ont erré dans l’indifférence la plus totale jusqu’à ce qu’un bon Samaritain se soucie d’eux. Appelée par ce dernier, Suzette Hall est passée à l’action pour mettre fin à cet enfer.

Cette sauveteuse aguerrie, fondatrice de l’organisme Logan's Legacy 29, a des centaines de sauvetages à son actif. Pourtant, son cœur se brise encore lorsqu’elle se retrouve face à des animaux démunis. En rencontrant les 3 petits chiens, elle a été prise de pitié : « C'était plus que déchirant de les voir » témoignait-elle, relayée par The Dodo.

Suzette Hall / Facebook

Des chiens délaissés

Les boules de poils se trouvaient sur une propriété abandonnée. Elles étaient absolument terrorisées, mais restées groupées comme pour se rassurer : « Ils avaient tellement peur, mais ils étaient ensemble » écrivait Suzette sur Facebook. Les membres du trio n’avaient confiance qu’en eux-mêmes, puisque de toute façon, personne ne se préoccupait de leur sort.

Quand Suzette les a découverts, elle s’est aperçue que personne n’avait eu une once d’empathie envers eux : « J'ai réalisé que personne dans le quartier ne les avait nourris », affirmait-elle. Il était grand temps de mettre un terme à cette terrible situation.

Un sauvetage difficile

Toutefois, leur prise en charge s’avérait compliquée. En effet, la fratrie n’était pas prête à se laisser capturer. En attendant de gagner quelque peu leur confiance, Mary Nakiso, une amie de Suzette, est allée les nourrir au quotidien. Elle s’est beaucoup rapprochée de la femelle, qui a fini par se laisser attraper. Puis Suzette a capturé l’un des mâles, mais le second fuyait constamment.

Elle a donc installé un piège non agressif contenant de la nourriture pour le saisir, et cela a fonctionné. Il a rejoint ses frères et sœur déjà placés en sécurité. Tous ont intégré une famille d’accueil et se reposent désormais : « Je suis sûre qu'ils n'ont pas dormi aussi bien depuis longtemps » déclarait Suzette. Maintenant qu’ils sont entre de bonnes mains, le meilleur reste à venir.