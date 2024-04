Le récit cocasse et touchant d’un propriétaire, qui pendant toute sa vie a tenté d’éduquer un chien aussi adorable qu’incontrôlable

Simon Hattenstone a rencontré Mickey, un Springer Anglais, quand il n’était qu’un enfant. Au départ, les 2 ont eu du mal à nouer une relation, mais le temps les a rapprochés. La boule de poils a dévoilé un tempérament bien trempé qui fait sa singularité.

Quand Mickey est entré dans la vie de Simon, ce dernier n’avait que 10 ans. À l’époque, il était malade et passait ses journées au lit. Ses parents ont ramené le canidé en pensant qu’il aiderait son fils lors de ses sorties. Mais ce dernier, très souffrant, n’avait pas la force de se déplacer. Comme si le chien lui en voulait, les 2 ont d’abord eu des relations conflictuelles : « Il était furieux quand il me voyait, alors il déchirait mon pyjama en lambeaux, moi toujours dedans » confiait l’homme à The Guardian.

Un nouveau souffle

Quand Simon s’est rétabli et qu’il a pu emmener Mickey en balade, leur relation a évolué. Le jeune homme réapprenait doucement à vivre et son ami quadrupède l’a aidé dans cette tâche : « Mickey m'a resocialisé », témoignait-il. Il rencontrait de nouvelles personnes grâce à son quadrupède et cela lui faisait le plus grand bien.

L’animal n’avait pourtant rien d’un chien de famille ordinaire. Il donnait du fil à retordre à Simon, lequel l’aimait sans condition : « Même si Mickey était un chien, il avait un caractère plutôt félin » affirmait ce dernier. Indépendant, têtu et obstiné, le toutou faisait ce que bon lui semblait ! Il était aussi doux qu’espiègle.

« Tout au long de sa vie, Mickey a continué à désobéir héroïquement »

Puisque Mickey n’écoutait pas beaucoup, ses maîtres l’ont emmené participer à des cours d’éducation. Mais à cause de son comportement, l’animal a été exclu. Il a également été banni du parc communal, car il chassait tous les canards. Son tempérament lui a valu le surnom de « Mad Mick ».

Pour les éducateurs, Mickey était « une cause perdue », mais pour son maître, il était simplement celui qui l’avait sauvé, « son âme-sœur ». Il n’a jamais cessé d’aimer ce chien unique, qu’il trouvait juste « incroyablement mignon, incroyablement intelligent et héroïquement désobéissant ». C’était juste le compagnon qu’il lui fallait !