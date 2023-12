L'histoire touchante d'Eve, chienne qui attendait une opération complexe pour retrouver la vue et sa joie de vivre

A cause d’un problème affectant sa paupière, Eve voyait extrêmement mal et ressentait constamment une terrible douleur. Elle donnait même l’impression de pleurer en permanence, ce qui lui valait le surnom de « chienne la plus triste de Grande-Bretagne ». Tout a changé pour elle quand elle a rencontré une spécialiste en ophtalmologie vétérinaire.