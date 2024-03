L'émouvant hommage rendu à Zesty, chienne de thérapie à la joie contagieuse, pour son départ à la retraite et le début de son combat contre la maladie

Après avoir passé des années à réconforter les autres, c’est au tour de Zest d’avoir besoin de soutien alors qu’elle s’apprête à livrer un âpre et long combat contre la maladie. Le départ à la retraite de cette chienne de thérapie à la joie de vivre communicative a été marqué par une petite fête organisée à l’hôpital où elle travaillait.

Son nom est Zest, mais tout le monde l’appelle affectueusement Zesty. Femelle Golden Retriever de 9 ans, elle arpentait les couloirs de l’hôpital Lahey de Burlington, dans le Massachussetts (Etats-Unis), depuis des années pour apporter joie et réconfort à tous ceux qu’elle y croisait.

Elle a toutefois dû mettre un terme à sa merveilleuse carrière de chienne de thérapie car elle a un défi gigantesque à relever. Zesty doit à présent mener le combat de sa vie. Le combat pour sa vie.

Cette chienne faisait du bien tant aux membres du personnel du Lahey Hospital and Medical Center qu’aux patients. Aux côtés de sa maîtresse Patti Betti, elle y intervenait fréquemment pour leur remonter le moral, notamment lors de phases de crise comme pendant la pandémie de Covid-19.



BCAT TV

Malheureusement, un terrible diagnostic est tombé récemment ; Zest est atteinte d’un cancer. D’où la nécessité pour elle de prendre sa retraite afin de se consacrer pleinement à son traitement. La lutte s’annonce longue et difficile, mais la chienne peut compter sur Patti Betti et toute sa famille pour l’accompagner et la soutenir.

Elle peut également s’appuyer sur l’ensemble de la communauté qu’elle a connue à l’hôpital et qu’elle a irradiée de bonheur durant ses longues années de service. Le lundi 25 mars, elle s’est réunie au Lahey Hospital pour témoigner à Zesty sa reconnaissance et son affection à l’occasion de son départ à la retraite, rapportait WCVB.



BCAT TV

Si tout le monde était triste de la voir partir et de la savoir en proie à la maladie, c’est la bonne humeur qui prévalait durant cette petite cérémonie rassemblant personnel soignant, patients et visiteurs qui l’ont couverte d’applaudissements et de caresses.

« Une chienne spéciale »

Le rôle que jouait Zest au Lahey Hospital and Medical Center était si important qu’un « prix du champion du bien-être » (Zesty’s Wellness Champion Award) avait été créé en son nom pour récompenser les membres qui œuvrent au soutien de leurs collègues.

Interrogée par BCAT TV, Patti Betti a qualifié l’évènement de « très émouvant et très sincère ».



BCAT TV

« C’était un très grand privilège, a ajouté la propriétaire de Zesty. Nous avons été très touchées et honorées de recevoir [cet hommage]. »

Pour Mary Iodice, directrice du programme de services communautaires à l’hôpital Lahey, Zest « est une chienne spéciale. Je l’ai rencontrée en 2018 en faisant la connaissance de Patti, et je pense qu’à l’instant où je l’ai vue, nous avons eu une connexion ».

BCAT TV