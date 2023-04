Des bénévoles se mobilisent pour mettre fin au calvaire d'une famille de chiens, livrés à eux-mêmes dans une grange abandonnée

C’est par une journée froide et pluvieuse dans le nord-est du Texas que Robin Clemons a fait une rencontre bouleversante. Cette femme était occupée à faire inspecter son camion dans la ville de Talco, lorsqu’elle a repéré une famille de chiens près d’une grange abandonnée, rapporte The Dodo.

Northeast Texas Rescue Organization / Facebook

Des conditions de vie difficiles

Le mécanicien l’a informée que les chiens étaient là depuis un certain temps et qu’ils vivaient seuls. Robin Clemons a alors couru jusque chez elle pour leur ramener de la nourriture, des couvertures et de l’eau. Les 9 chiots et leur maman étaient tous méfiants à son égard, mais heureux de pouvoir remplir leurs estomacs.

Northeast Texas Rescue Organization / Facebook

Suite à cela, Robin Clemons a décidé de contacter la Northeast Texas Rescue Organization (NETRO) dans l’espoir d’offrir une nouvelle vie à tous ces chiens. Les équipes de l’association n’ont pas tardé à se rendre sur place pour leur porter secours, mais elles ont mis plus de 2 jours à attraper les 9 chiots.

Une nouvelle aventure

Les petites boules de poils ont ensuite franchi la porte du foyer de Mary, mère d’accueil pour chiens, heureuse de leur offrir de la nourriture et de la sérénité. « Il était évident qu’ils n’étaient pas du tout habitués aux humains », expliquent les bénévoles de NETRO.

Libérés de leurs craintes, les chiots se sont mis à aimer leur nouvel environnement : une grande ferme remplie de plusieurs animaux. « Lorsque les vaches s’approchent de leur clôture, ils deviennent fous d’excitation, car ils veulent connaître ces créatures étranges ! »

Dans quelque temps, les jeunes rescapés de la grange de Talco seront tous proposés à l’adoption. Pour l’équipe de NETRO, une chose est sûre : « l’avenir est très prometteur » pour chacun d’entre eux.

Northeast Texas Rescue Organization / Facebook

Malheureusement, leur maman n’a toujours pas été capturée par les bénévoles, qui ne perdent pas espoir pour autant. « Nous la voyons régulièrement, mais elle ne s’approche jamais de nous, malgré nos efforts. Nous avons avisé les habitants du quartier et attendons avec impatience d’avoir de ses nouvelles. Nous voulons juste qu’elle soit nourrie et en sécurité », ont-ils précisé sur Facebook.