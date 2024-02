Une chienne abandonnée erre autour d'une maison dont la maîtresse tente vainement de l'approcher pendant 3 mois

Cela faisait 93 jours qu’une femme tentait désespérément de gagner la confiance d’une chienne manifestement victime d’abandon. Elle avait tout essayé, recourant notamment à une cage-piège et à des caméras, mais l’animal refusait de se laisser approcher et capturer. La persévérance de sa bienfaitrice allait toutefois finir par porter ses fruits.

Bernie a enfin une maison et une famille qui l’aime après avoir vécu plus de 3 mois d’errance dans le froid. Cette chienne s’est laissé capturer par une habitante au grand cœur et sa famille, rapportait The Daily Press.

Tout avait commencé fin octobre 2023, avec un post Facebook au sujet d’une femelle Bouvier Bernois qui errait seule aux abords de la rivière Clarion, en Pennsylvanie (Etats-Unis). La publication avait attiré l’attention de Diana Newell, qui habite Ridgway près de l’endroit indiqué.



Cette dernière l’avait ensuite vue à plusieurs reprises derrière sa maison. Diana Newell avait pris l’habitude de lui laisser à manger afin de gagner sa confiance, mais la chienne refusait de se laisser capturer.

Elle s’approchait néanmoins de plus en plus du domicile, jusqu’au jour où elle a été enfermée dans le jardin. Diana Newell pensait avoir fait le plus dur, mais la chienne avait réussi à sauter par-dessus la clôture pour s’échapper. Nullement découragée, la maîtresse des lieux a poursuivi ses efforts pour la secourir. « J'aime tous les animaux. Ça m'a brisé le cœur de savoir que quelqu'un l'a abandonnée comme ça », confiait-elle alors.

Grâce à l’organisation locale Pet Recovery of Center County et une bénévole du nom de Jodie Yarger, elle a pu se procurer une cage-piège suffisamment spacieuse pour accueillir la chienne de grande taille. Des caméras de surveillance ont également été installées à des lieux stratégiques.

Pendant ce « jeu du chat et de la souris », comme elle l’explique elle-même sur Facebook, celle qu’elle a appelée Bernie a échappé à la cage à 2 reprises.

« Elle sera gâtée et aimée pour toujours »

Le samedi 27 janvier 2024, Diana Newell a constaté que Bernie était de retour dans les bois à proximité de sa maison. Elle a mobilisé 8 membres de sa famille pour la cerner pendant qu’elle était endormie. Ils ont enfin réussi à mettre la main sur elle en toute sécurité. C’était l’épilogue heureux d’une traque ayant duré 93 jours, entre allers et retours incessants, longues séances de visionnage des images de vidéosurveillance et nuits sans sommeil. « Ces 3 derniers mois ont été très difficiles et émotionnellement éprouvants », dit-elle.

Diana Newell l’a emmenée chez le vétérinaire et adoptée. « Nous prenons soin d’elle. Elle sera gâtée et aimée pour toujours », conclut la nouvelle propriétaire de Bernie.