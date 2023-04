En retrouvant sa vache préférée, un Golden Retriever offre une scène pleine d’émotion sur les réseaux sociaux (vidéo)

Serons-nous, un jour, réellement dignes de nos animaux ? L’amour qu’ils ressentent les uns envers les autres, même lorsqu’ils n’appartiennent pas à la même espèce, nous prouve l’immensité de la douceur qui les caractérise. Boris et Doris font partie de ces animaux au grand cœur, et ils ont fait fondre des milliers d’internautes.

Les histoires d’amour qui unissent les animaux d’espèces différentes sont de véritables leçons de vie. Boris, un Golden Retriever de 8 ans, a décidé de jeter son dévolu sur Doris, une vache qui vit à côté de chez lui et avec qui il a créé un lien très fort, comme le rapporte PetHelpful. Ils ont partagé de fabuleux moments de complicité tous les 2, et y ont trouvé là une source inépuisable de bonheur.

Malheureusement, Doris et ses congénères ont été contraints de quitter les lieux pendant quelque temps. Le pauvre Boris en a été très attristé. « J’ai mis des mois à lui trouver la peluche de réconfort idéale », racontait sa maîtresse sur TikTok. Le Golden Retriever n’a jamais perdu espoir de revoir sa meilleure amie, un jour ou l’autre…

@lily_boris_darcy / TikTok

Des retrouvailles émouvantes

Le doux Boris a eu raison d’y croire jusqu’au bout : le 3 avril dernier, il a eu la plus belle des surprises puisqu’il a enfin retrouvé sa tendre Doris, qui l’attendait avec impatience derrière une clôture. Légèrement blessé à la patte, le Golden Retriever avance toutefois avec détermination vers sa chère et tendre, la queue virevoltante.

@lily_boris_darcy / TikTok

Après s’être frayé un chemin parmi ses congénères, Doris parvient à retrouver son meilleur ami canin, placé en hauteur et en sécurité sur son « podium des bisous ». Tous les 2 s’échangent ensuite de nombreuses marques de tendresse. La joie illumine leurs visages !

Cette scène émouvante a été partagée sur TikTok, et elle a séduit plus de 500 000 internautes, tous plus touchés les uns que les autres par le lien précieux qui unit Boris à Doris. Cette dernière semble être revenue pour de bon, et saura sans aucun doute égayer les journées de son Golden Retriever préféré !