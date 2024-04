L'alerte lancée par un automobiliste pour 2 chiens errant près d'un aéroport déclenche d'intenses recherches et un grand moment d'émotion

2 chiens manifestement perdus erraient entre une autoroute fréquentée et un aéroport, ce qui les exposait à bien des dangers. Dès qu’un témoin s’en est aperçu et a lancé l’alerte, des bénévoles sont passés à l’action.

En passant à proximité de l’aéroport d’Austin au Texas (Etats-Unis), une automobiliste du nom de Natalie Casper avait repéré 2 chiens qui couraient un grand danger. Ces derniers, vêtus de pulls, se trouvaient aux abords d’une autoroute et risquaient l’accident à tout moment, rapportait The Dodo.

Ne pouvant s’arrêter car elle était à la tête d’un cortège, la conductrice a lancé un appel à l’aide au sujet des canidés sur les réseaux sociaux. Dès qu’ils l’ont su, les bénévoles de l’organisation TRAPRS, dédiée à la recherche et au sauvetage d’animaux de compagnie perdus, se sont rendus sur les lieux.

A leur arrivée, les chiens n’étaient plus là. Ils ont toutefois eu l’autorisation de la part du personnel de l’aéroport d’entreprendre des recherches autour du site.

D’après les témoignages recueillis sur place, l’un des chiens se trouvait dans le secteur depuis des jours. « Il avait même creusé un trou sous une clôture qui lui donnait accès à une zone dangereuse près de la piste », indiquait TRAPRS.



TRAPRS / Instagram

Des caméras ont été installées et l’une d’elles a fini par filmer le quadrupède en question. Maigre et ayant perdu son pull, le toutou à la robe blanche a pu être capturé quelques jours plus tard.



TRAPRS / Instagram

L’équipe de TRAPRS a constaté qu’il ressemblait à Max, Bichon Maltais faisant l’objet d’un avis de recherche depuis plusieurs mois. Il avait disparu le surlendemain de Noël et sa famille était désespérée.



TRAPRS / Instagram

La puce du chien confirme la bonne nouvelle, qui en précédait une autre

Les bénévoles ont eu la confirmation que le chien qu’ils avaient sous les yeux était bien Max en le passant au lecteur de puce d’identification. Ils ont alors appelé sa propriétaire, et des retrouvailles pleines d’émotion ont eu lieu peu après.

Après un très bref moment d’hésitation, pensant que ce n’était pas Max, sa maîtresse a fondu en larmes en le reconnaissant formellement et en le prenant dans ses bras. Le canidé a pu rentrer chez lui pour rattraper le temps perdu et se remettre de sa mésaventure.

TRAPRS / Instagram

Ce n’était pas la seule bonne nouvelle, puisque l’autre chien repéré près de l’aéroport a été retrouvé à son tour. Lui aussi est de retour auprès de sa famille grâce à la mobilisation de la communauté locale.