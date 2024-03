Un chien fugue 3 fois de son refuge pour rejoindre un Ehpad et faire comprendre qu'il est heureux auprès de ces personnes âgées

Scout a fait le mur à 3 reprises pour rejoindre une maison de retraite située non loin de son refuge. Pour les employés, il était évident qu’il avait choisi l’endroit dans lequel il voulait vivre, alors ils lui ont fait une place au milieu des résidents.

Le Meadow Brook, établissement de soins médicaux pour personnes âgées, a accueilli un pensionnaire un peu différent des autres. Il s’agit de Scout, un ancien chien errant que le personnel a adopté et qui fait désormais le bonheur de tous les résidents. Le quadrupède a maintenant un lieu qu’il a lui-même choisi et dans lequel il se sent bien.

Cela n’a pas toujours été le cas. En effet, Scout a passé un peu de temps au refuge Antrim County Animal Control après avoir été sorti dans la rue. Il a eu beaucoup de mal à s’adapter à cette nouvelle vie, même si le personnel faisait en sorte qu’il ne manque de rien.

Ryan Garza / Detroit Free Press

Un mal-être au refuge

Personne ne savait ce qu’il avait vécu par le passé, mais son comportement laissait penser qu’il avait subi de la maltraitance. Il avait d’ailleurs des marques sur la joue qui ressemblaient fortement aux impacts laissés par les pistolets à plomb. Quoi qu'il en soit, Scout n’était pas bien dans ses pattes et avait beaucoup de mal à se faire à la vie au chenil.

Un jour, à l’abri des regards, il a sauté par-dessus la clôture haute de son box et s’est enfui. Les bénévoles n’ont eu de ses nouvelles que le lendemain matin, lorsqu’un employé du Meadow Brook leur a passé un coup de fil. Il déclarait avoir retrouvé Scout endormi sur le canapé et leur demandait s’il appartenait à leur organisme. Lequel a confirmé son identité est l’a récupéré.

Ryan Garza / Detroit Free Press

Des fugues à répétition

Cet incident s’est reproduit ultérieurement, puis une fois de plus encore. En le voyant revenir une 3eme fois, l’administratrice de la maison de retraite a pensé qu’il se sentait bien sur place : « Il l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, et c'est évidemment quelque chose qui suscitait notre attention » a-t-elle déclaré, relayée par Detroit Free Press. Pour elle, le chien ne venait pas sans raison. Il voulait vivre là, et tout le monde approuvait sa présence.

Meadow Brook Medical Care Facility / Facebook

L’établissement a donc officiellement adopté le canidé, lui offrant un toit et de la compagnie pour la vie. Il a vite pris ses marques dans les locaux, allant et venant dans les couloirs au gré de ses envies. Il rend même parfois visite aux résidents dans leur chambre et les aident à se sentir « comme à la maison ».