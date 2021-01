Des bénévoles gagnent la confiance de deux chiens enchaînés depuis plus de deux ans et leur offre un foyer aimant

Enchaînés dehors, terrifiés et affamés, 2 chiens se montraient agressifs envers les bénévoles qui venaient les porter secours. Ces derniers ont toutefois su leur faire comprendre qu’ils n’étaient là que pour leur bien. L’incroyable transformation de ces canidés en détresse a commencé dès lors.

Pendant plus de 2 ans, Ratty et Batty vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Ces chiens étaient enchaînés en permanence et leurs colliers s’étaient enfoncés dans leur peau. Ils étaient également affamés et prenaient peur à chaque fois qu’on tentait de s’approcher d’eux. Une peur qui se traduisait par de l’agressivité, comme le raconte Paw My Gosh.

L’équipe de Sidewalk Specials, une association basée au Cap, en Afrique du Sud, était toutefois bien déterminée à les sauver.

Les bénévoles ont pris tout leur temps pour amener ces chiens à comprendre qu’ils n’avaient rien à craindre. Ils leur ont donné à manger et les ont réconfortés. Les canidés se sont progressivement détendus.

Ratty et Batty pouvaient enfin être libérés de leurs chaînes qui les faisaient tant souffrir. Ils ont ensuite été emmenés à la clinique vétérinaire. Les chiens étaient infestés de tiques et souffraient d’anémie et de la gale. Batty avait, pour sa part, une patte cassée. Ils ont tous les 2 été soignés.

6 mois plus tard, les quadrupèdes sont devenus méconnaissables. Ils ont été adoptés par 2 familles distinctes, mais leurs maîtresses respectives ont convenu de se rencontrer régulièrement pour leur permettre de se retrouver. Ils ont ainsi souvent l’occasion de jouer ensemble sur la plage.

Leur nouvelle vie n’a absolument rien à voir avec celle qu’ils connaissaient auparavant, jusqu’à l’intervention de Sidewalk Specials. A présent, ils s’appellent Otis et Benji.

Voici leur sauvetage et leur métamorphose en vidéo :

A lire aussi : 3 mois après son retour d'Afghanistan, il sauve la vie d'un chien errant à qui il en avait fait la promesse !