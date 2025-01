Un père de famille apprenant qu'un chien perdu a été aperçu dans son quartier se donne pour mission de le retrouver coûte que coûte

La famille d’un chien perdu a eu l’agréable surprise d’apprendre qu’il a été retrouvé sain et sauf. Le mérite revient à un homme qui ne s’est pas contenter de le sauver ; il l’a aussi hébergé jusqu’au retour de ses maîtres.

Matthew Wesley est un amoureux des animaux, prêt à tout pour leur venir en aide chaque fois qu’il en a l’occasion. Papa de jumelles, il habite Regina, dans la province de la Saskatchewan au Canada.

Il a récemment appris que le chien d’une famille originaire de Dryden, en Ontario, s’était égaré lors d’une escale à Regina, justement. Elle avait ensuite dû se résoudre à reprendre la route vers Edmonton, en Alberta, sans le canidé après l’avoir vainement cherché.

Le canidé en question est un croisé Berger Allemand / Husky Sibérien répondant au nom de Bear. Il a pris connaissance de son histoire grâce aux réseaux sociaux. « Je me suis réveillé dimanche matin, et nous étions en train de prendre le petit déjeuner avec mes enfants, raconte-t-il, en effet, à SaskToday. Je parcourais Facebook comme d'habitude, et j'ai vu ce message qui avait été publié la veille au soir sur un Berger Allemand Husky en liberté dans le secteur ».

Comme il faisait très froid et imaginait l’angoisse que pouvaient ressentir les maîtres de Bear, il a tout de suite décidé de passer à l’action. Accompagné de ses filles, il s’est mis à ratisser le quartier dans l’espoir d’apercevoir le chien, en concentrant ses efforts sur la zone où ce dernier avait récemment été repéré.

Matthew Wesley a rencontré plusieurs personnes pendant qu’il parcourait les environs. Il leur a demandé si elles avaient vu un chien en leur fournissant sa description. Si les 2 premières ont répondu par la négative, la 3e lui a dit avoir effectivement croisé un canidé ressemblant à Bear.

Il s’est rendu à l’endroit indiqué par le témoin et Bear s’y trouvait en effet. Il courait entre une église et une maison.

Fin de cavale et retrouvailles

Avec l’aide de 2 passants, il a réussi à capturer le chien et à le faire monter dans son véhicule. Bear était transi de froid et désorienté, mais il s’est détendu au bout d’une vingtaine de minutes. Matthew Wesley a ensuite appelé la famille du rescapé pour lui annoncer la nouvelle.

Ses interlocuteurs ont été soulagés de l’apprendre. Reconnaissants envers le sauveur de leur chien, ils lui ont demandé une faveur supplémentaire ; vu qu’ils étaient toujours à Edmonton et ne pouvaient donc pas revenir rapidement à Regina, il fallait que quelqu’un garde Bear jusqu’à leur arrivée. Matthew Wesley a très gentiment accepté de le faire.



Martin Oldhues / SaskToday

Durant les quelques jours que le chien a passés chez les Wesley, ceux-ci se sont beaucoup attachés à lui. Bear a même pris l’habitude de dormir sous le lit de l’une des filles de son bienfaiteur.

Quand ses propriétaires sont venus le récupérer, Bear leur a littéralement fait la fête. Matthew Wesley l’a vu repartir en ressentant un petit pincement au cœur. La famille du chien lui a promis de lui rendre visite la prochaine fois qu’elle passera par Regina afin que lui et ses enfants puissent le revoir.