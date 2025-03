Privée de la vue et abandonnée, cette chienne prouve que le bonheur est toujours possible

Emma est peut-être aveugle et privée de sa famille, mais elle n’en a pas perdu son bonne humeur pour autant, ni son affection à l’égard des humains. Cette chienne avait besoin de soins d’un nouveau départ. Elle est désormais entre de bonnes mains.

Chienne de race Petit Lévrier Italien, Emma avait une famille jusqu’à récemment, mais son propriétaire a fini par se séparer d’elle. Il l’a amenée au refuge de la Greenville Humane Society, association basée en Caroline du Sud (Etats-Unis), car il « ne pouvait plus répondre à ses besoins médicaux », indiquait cette dernière sur sa page Facebook.

L’organisation avait, en effet, lancé un appel à l’aide dans l’espoir de trouver une famille d’accueil pour Emma. Agée de 8 ans, elle était très mal en point au moment de son arrivée au refuge, rapportait The State. Totalement aveugle, il ne lui restait qu’un œil (non fonctionnel) et elle avait besoin de soins dentaires urgents. Elle devra d’ailleurs subir une intervention chirurgicale visant à retirer le 2e œil.



Greenville Humane Society / Facebook

L’équipe de Greenville Humane Society n’a pas eu à chercher longtemps ; quelques jours après le partage de ce post, Emma a rejoint un foyer temporaire, qui pourrait toutefois être le sien pour toujours. Sa famille d’accueil a, en effet, indiqué qu’elle était disposée à l’adopter définitivement une fois ses soins terminés.

« Elle adore être portée »

Ses bienfaiteurs ont vite pu constater à quel point cette chienne est affectueuse, tant à l’égard de ses congénères que des humains. « Elle adore être portée et cherche constamment la proximité des gens », peut-on effectivement lire sur la page Facebook de l’association.

« Elle est un peu confuse en ce moment, mais elle sa bonne humeur est intacte et elle n'aime rien de plus que d'être prise dans nos bras et donner des bisous », assure, quant à elle, Emily Zheng, responsable marketing chez la Greenville Humane Society.

Si sa famille d’accueil n’est pas en mesure de la garder, l’association s’emploiera à lui trouver d’autres adoptants. « Nous acceptons toujours les demandes de renseignements de ceux qui souhaitent la rencontrer si cela échoue », indique Emily Zheng à ce propos.