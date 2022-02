Des bénévoles découvrent des chiots en mauvais état dans une décharge et les prennent sous leur aile

Sans leur épais pelage, 7 chiots découverts dans une décharge n’auraient pas résisté au froid extrême. Ils ont été retrouvés et pris en charge à temps par une association, après l’alerte lancée par un habitant.

Livrés à eux-mêmes, sans leur mère et vivant au milieu des détritus, des chiots frigorifiés ont été sauvés in extremis et peuvent désormais aspirer à un futur radieux, comme le rapportait le média canadien CBC.



Un témoin avait aperçu les jeunes canidés dans une décharge à Regina, dans la province de la Saskatchewan (Ouest du Canada), et aussitôt alerté l’association locale Bright Eyes Dog Rescue. Des bénévoles ont alors été envoyés sur les lieux et y ont d’abord trouvé 3 chiots, qu’ils ont emmené au refuge pour les laver et nourrir.



Le surlendemain, ils sont revenus à la décharge, qu’ils ont ratissée pendant des heures malgré le froid. Ils ont finalement pu localiser le reste de la portée, soit 4 autres petits chiens. La fratrie était de nouveau au complet, mais cette fois-ci en sécurité, au chaud et sans souffrir de la faim ni de l’insalubrité.



Les 7 quadrupèdes sont vraisemblablement nés dans le dépotoir et n’ont donc jamais eu d’interaction avec les humains. Ils sont donc plutôt craintifs, mais l’équipe de Bright Eyes Dog Rescue travaille à gagner leur confiance. D’après Megan Jane, porte-parole de l’association, les chiots n’ont dû leur survie qu’à leur robe épaisse.

Un nouveau départ pour les chiots

Ils ont tous été examinés par des vétérinaires et vaccinés. Si leur éventuel propriétaire ne les réclame pas sous 2 semaines, ils seront placés en famille d’accueil, puis proposés à l’adoption une fois suffisamment grands et autonomes.

Megan Jane indique que le refuge Bright Eyes Dog Rescue est particulièrement sollicité cet hiver, accueillant actuellement 120 chiens. Sur toute l’année, la structure a secouru un total de 475 canidés en détresse.