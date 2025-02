Une chienne victime d’un accident peine à trouver une famille à cause de son visage

Arla a un cœur immense et une personnalité attachante. Pourtant, ceux qui visitent son refuge ne parviennent pas à voir au-delà de son visage. La chienne ne ressemble pas à ses congénères, et pour cause, elle a été défigurée quand elle était chiot. Malheureusement, elle paye encore aujourd’hui pour un accident dont elle n’a jamais été responsable.

Le début de vie d’Arla n’a été que souffrance. Alors qu’elle aurait dû grandir au sein d’une famille aimante et profiter de la vie comme tous les chiens de son âge, la pauvre a connu la douleur et la solitude. Tandis qu’elle errait sur une route en Égypte, une voiture l’a percutée, transformant son visage à tout jamais.

Miracle's Mission

Une caractéristique rebutante

Par chance dans son malheur, Arla a été prise en charge par l’équipe de Miracle's Mission et cela marquait le début de sa nouvelle vie. L’organisme anglais était bien décidé à lui offrir le bonheur qu’elle méritait depuis toujours. D’autant plus qu’en faisant sa connaissance, les membres ont découvert une boule de poils très attachante : « Sa douce personnalité transparaît vraiment et ils aimeraient la voir recevoir l'attention et l'amour qu'elle mérite vraiment après une enfance pleine de douleur et de souffrance », partageait un porte-parole dans un témoignage rapporté par Surrey Live.

Malheureusement, tout le monde ne voyait pas cela en Arla. La plupart des adoptants s’arrêtaient à son visage et ne lui laissaient même pas l’occasion de se dévoiler. Ses bienfaiteurs ont alors lancé un appel sur les réseaux sociaux afin qu’elle soit remarquée pour ce qu’elle est réellement et non simplement pour son physique.

Les bienfaiteurs d’Arla l’ont décrite comme une « adorable » chienne. Elle a encore des choses à apprendre, sachant qu’elle n’a jamais vécu au sein d’une famille, mais fera certainement le bonheur de cette dernière. En attendant de trouver sa perle rare, elle reste entre les bonnes mains des membres de Miracle's Mission.