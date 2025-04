Abandonnée sur un parking, elle devient chienne de thérapie et change la vie de dizaines de personnes

Abandonnée sur un parking, Molly n’était pas destinée à devenir si proche de l’être humain et pourtant… Aujourd’hui remise de ses émotions, elle a trouvé sa famille pour la vie et est devenue chienne de thérapie ! Une belle histoire qui mérite d’être connue de tous.

Lorsque Molly, une chienne croisée, a été trouvée, elle errait sur le parking d’une église où elle venait d’être abandonnée par son ancien propriétaire. Recueillie et mise en sécurité par une association, la magnifique femelle aux yeux clairs a été confiée à une famille d’accueil où elle est restée pendant un mois entier avant que Charlene Wellborn, une habitante du comté de Forsyth en Caroline du Nord (États-Unis), ne croise son regard sur le site du refuge.

La jeune femme venait de perdre sa première chienne et était à la recherche d’un nouveau compagnon… “Ellie avait 9 ans quand nous l’avons perdue d’un cancer en novembre. Elle était chienne de thérapie depuis 8 ans et elle a effectué plus de 400 visites”, a-t-elle expliqué auprès de la Fox 8.

© SECU Family House- Winston Salem / Facebook

Un nouveau chemin

Bien décidée à reprendre ses activités de bénévolat auprès des gens dans le besoin, Charlene a vu en Molly l’accompagnatrice idéale. “Je savais que je voulais un chien avec qui faire des visites. J’espérais et priais pour que Molly corresponde à ce profil”, s’est-elle souvenue. Si Molly a eu besoin d’un petit temps d’adaptation en arrivant chez sa nouvelle maman, elle s’est rapidement montrée très obéissante et a montré des signes de douceur et d’empathie : des qualités essentielles pour un chien de thérapie.

Charlene a alors entamé une formation avec Molly et cette dernière a vite pu commencer les visites, notamment au sein de la maison familiale SECU de Winston-Salem ainsi qu’à l'université Wake Forest. “Elle s'allonge et elle est calme. C'est comme si elle savait qu'elle est au travail”, a déclaré Charlene.

© Fox 8

Une résilience remarquable

Proche de l’homme comme si elle n’avait jamais connu le traumatisme d’être abandonnée, Molly n’a gardé aucune séquelle mentale de sa période d’errance. “D'avoir été abandonnée parce que quelqu'un ne voulait pas d'elle, à être devenue un chien de thérapie, c’est incroyable”, a conclu Charlene avec une immense fierté. Aujourd’hui, Molly est attendue avec impatience dans tous les établissements où elle a l’habitude de se rendre. C’est une chienne calme, douce, aimante et prête à tout pour rendre heureux les gens qui gravitent autour d’elle. Une chienne parfaite en conclusion !