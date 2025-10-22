Depuis 2 ans en refuge, Zouza attend désespérément qu’une famille lui donne enfin la chance de connaître le bonheur

Être un chien de grand gabarit, et handicapé qui plus est, cela donne peu de chance d’attirer l’attention des visiteurs de refuges. Zouza en sait quelque chose, elle qui attend depuis presque 2 ans qu’on lui donne enfin sa chance de connaître le bonheur à son tour.

Certains toutous n’ont vraiment pas la vie facile. Un peu comme Zouza, cette adorable chienne au si joli regard. En effet, la pauvre bête a connu la maltraitance, ainsi que l’errance et, comme si cela ne suffisait pas, elle a perdu l’une de ses pattes avant .

Fort heureusement, elle a été recueillie par un refuge qui l’a soignée et lui a permis de retrouver un peu confiance en elle, mais également envers les humains. Un tel passé laisse forcément des traces, parfois indélébiles, mais Zouza est une battante. Malgré tout, la chienne reste méfiante, notamment vis-à-vis des personnes qu’elle ne connaît pas. Après son sauvetage, la boule de poils a intégré la SPA de Thionville en Moselle. C’était le 21 novembre 2023. Là-bas, elle a continué à s’épanouir et, selon les termes de l’association repris par l’ actu.fr , s’est montrée “pleine de courage”.



© SPA de Thionville

Pourtant, presque 2 ans après son arrivée, Zouza fait toujours partie des pensionnaires du refuge. Une situation difficile à laquelle le personnel de la SPA aimerait donner une fin heureuse. Les réseaux sociaux ont donc récemment été mis à contribution, et un message a été publié sur Facebook, afin de trouver un foyer chaleureux à cette chienne si courageuse.

On peut alors faire plus ample connaissance avec l’infortunée boule de poils, et on apprend qu’elle “adore les promenades tranquilles, les câlins avec son humain de cœur et les moments de calme à la maison”. Elle n’aime pas les chats, mais elle se montre sociable envers ses congénères – pourvu qu’ils soient calmes. Son foyer idéal serait sans enfants, dans un environnement paisible et ses futurs maîtres devront se montrer patients, le passé de la chienne ayant encore une influence sur sa personnalité.



© SPA de Thionville

Les mots de l’association sont touchants, et invitent à l’action, que ce soit grâce à une adoption, ou alors en partageant l’histoire de Zouza, afin qu’elle trouve enfin le bonheur. Car, comme le précise l’annonce : “[elle] ne demande pas grand-chose : un coin tranquille, une présence aimante, et surtout… une chance”. Et si vous lui donnez, cette adorable boule de poils saura vous le rendre au centuple.