Un Chihuahua sénior abandonné et blessé par balle retrouve sa joie de vivre grâce à un autre vieux chien l'ayant placé sous sa protection (vidéo)

Certains liens sont si forts qu’ils réchauffent même les cœurs les plus meurtris. Dans un sanctuaire pour animaux âgés aux Etats-Unis, 2 petits chiens rescapés ont trouvé bien plus qu’un foyer ; ils sont liés par une amitié indéfectible. Leur histoire, racontée en images sur les réseaux sociaux, a ému les internautes.

Situé à Gaithersburg dans l’Etat du Maryland (Etats-Unis), House With a Heart est un refuge animalier qui a la particularité d’accueillir les chiens et les chats séniors, ceux-ci étant souvent laissés pour compte. L’endroit est un véritable havre de paix pour ces compagnons à fourrure âgés, qui peuvent ainsi passer paisiblement les dernières années de leur vie.

Sur son compte TikTok “@seniorpetsanctuary”, le refuge House With a Heart a récemment partagé une vidéo particulièrement émouvante, dont les 2 protagonistes sont de vieux Chihuahuas devenus d’inséparables amis.



Le plus petit des 2 répond au nom de Hershey, mais il est l’aîné. Pesant 1,8 kilogramme et âgé de 15 ans, il avait été amené au sanctuaire car ses anciens propriétaires n’étaient plus en mesure de le garder. L’équipe de House With a Heart était très vite tombée sous le charme de ce papi au grand cœur et débordant d’affection. Même en ayant subi 2 interventions chirurgicales assez délicates pour corriger une déformation des genoux - il s’en est d’ailleurs parfaitement remis - il n’a jamais perdu de son entrain.

Blessé à l’arme de chasse et abandonné

Son compère s’appelle Peanut. Son âge est estimé à 12 ou 13 ans, et il pèse 3,2 kilogrammes. Lui aussi est d’une douceur et d’une tendresse exceptionnelles, mais son histoire est encore plus douloureuse que celle de Hershey. Il avait, en effet, découvert abandonné sur une route fréquentée. Il souffrait alors d’une blessure par arme à air comprimé, d’une déformation au niveau du dos, de problèmes dentaires, d’un ulcère à l'œil, ainsi qu’un souffle au cœur. Il continue d’ailleurs de recevoir des soins.

Avec le réconfort que lui apporte Hershey au quotidien, celui-ci l’ayant effectivement “adopté” depuis son arrivée au refuge, Peanut peut poursuivre sa convalescence dans des conditions optimales.

Leur complicité est palpable dans la vidéo évoquée plus haut, relayée par Parade Pets et que voici :

