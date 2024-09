Une chienne au passé traumatisant apprend à se détendre dans les bras de son nouveau propriétaire (vidéo)

On ne connaît presque rien de la vie passée de Dove, mais son attitude et les traces visibles sur son corps témoignent de sa dureté. Cette chienne a toutefois trouvé une famille aimante et attentionnée qui l’aide à surmonter ses traumatismes.

Dove, une chienne croisée Golden Retriever / Chien de montagne des Pyrénées, a été adoptée par une tiktokeuse se faisant appeler « @maddlymaddi » et le mari de cette dernière. Aux côtés du couple et de l’autre chien de la famille, elle apprend tout doucement à oublier ses peurs et à profiter de la vie, après un passé traumatisant.

On peut s’en rendre compte dans une vidéo particulièrement émouvante, partagée le 1er septembre 2024 sur TikTok où elle totalise 1,2 millions de vues, et relayée par PetHelpful.

On y voit la chienne couchée sur le dos contre son humain qui est assis par terre, l’étreint doucement et la berce très légèrement. Le texte accompagnant ces images poignantes et d’une grande tendresse nous apprend que Dove est âgée de 8 ans et qu’elle a été adoptée 6 semaines plus tôt.

La chienne a peur de tout, y compris des ustensiles de ménage. C’est d’ailleurs après que ses adoptants ont sorti l’un d’eux qu’elle est entrée dans un terrible état de panique avant la scène visible dans cette vidéo. Elle tremblait et se cachait derrière son congénère.

Dove sait qu’elle n’a plus rien à craindre

L’homme a dû la rassurer et il s’y est parfaitement pris. La chienne tendait initialement les pattes vers le haut, mais les massages et les caresses de son maître l’ont amenée à les détendre. Dove comprend ensuite qu’elle n’a plus rien à craindre et baisse complètement la garde.

« On dit que les premiers mois sont les plus difficiles, peut-on lire de la part de @maddlymaddi. Je dis que le plus dur, c’est d’imaginer que quelqu’un ait pu être aussi cruel avec un animal ».

La chienne est ensuite restée assise à observer son congénère alors qu’il recevait le même traitement. Sa maîtresse précise que ce dernier n’avait jamais été maltraité. Il s’agissait simplement de ne pas le faire se sentir délaissé.

@maddlymaddi / TikTok

Dove apprend à ne plus avoir peur et à être heureuse. On la voit d’ailleurs, en fin de vidéo, jouer à l’étage avec son frère et remuer la queue.