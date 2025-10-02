Abandonnée dans un refuge à l’âge de 12 ans, cette chienne n’y passera finalement que 9 jours grâce aux réseaux sociaux

Les chiens seniors qui intègrent à nouveaux un refuge ont souvent peu de chances de retrouver une famille rapidement. Mais il arrive parfois qu’un extraordinaire coup du sort permette à l’un d’entre eux d’être adopté rapidement. Tel a été le cas de Ginger, retournée au chenil à l’âge de 12 ans, mais qui a vite trouvé un foyer, et pas n’importe lequel : celui de sa sœur malheureusement décédée.

Les réseaux sociaux et le hasard permettent parfois d’écrire des histoires particulièrement émouvantes. Tout commence en 2013, lorsque Vickie et Shelley se rendent au refuge Pasadena Humane en Californie (États-Unis) après avoir vu la photo de 2 chiots : Dakota et Ginger. Si la mère et sa fille s’intéressaient initialement à Ginger, elles ont finalement craqué pour sa sœur Dakota.



© Pasadena Humane

12 ans plus tard, Dakota a malheureusement quitté ce monde. Inconsolables, ses maîtresses ont cherché un nouveau compagnon à 4 pattes. C’est à ce moment, que le destin a frappé . En effet, Ginger est toujours de ce monde, mais elle vient d’être retournée au refuge californien, son maître ne pouvant plus s’occuper d’elle à cause de problèmes de santé. Cela aurait pu être le début d’une longue attente pour la pauvre chienne senior , les toutous âgés étant très souvent ignorés par les potentiels adoptants.

Pourtant, il était écrit que la vie de Ginger ne finirait pas dans un chenil. Ainsi, le personnel du Pasadena Humane a rapidement publié une annonce sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de toucher le cœur d’un internaute. La suite, c’est Kevin McManus, directeur des relations publiques et de la communication de l’association, qui la raconte à People : “La fille de Vickie a vu une publication sur les réseaux sociaux en ouvrant Facebook un matin. Elle et Vickie ont reconnu la photo du chiot, car elles l'avaient vue 12 ans plus tôt, lorsqu'elles avaient adopté Dakota, la sœur de Ginger”. Sans aucune hésitation, mère et fille se sont immédiatement rendues au chenil, afin d’adopter la sœur de leur regrettée chienne.

© Pasadena Humane