Sauvés du commerce de la viande, 7 Huskies apeurés apprennent à faire confiance et osent enfin révéler leur côté joueur (vidéo)

7 Huskies, autrefois utilisés pour tirer des touristes en traîneau en Chine et sur le point d’être vendus à un trafiquant de viande de chiens, ont été sauvés par l’association Harbin SHS. Enfin en sécurité, les rescapés étaient néanmoins terrifiés par les humains. Heureusement, ils ont pu compter sur le soutien de leurs bienfaiteurs, qui les ont aidés à retrouver confiance. Leur belle transformation fait chaud au cœur !

L’association Harbin Slaughterhouse Survivors Animal Rescue (Harbin SHS) sauve de nombreux chiens depuis 10 ans, qui doivent être vendus pour le commerce de la viande en Chine. Chaque rescapé a une histoire différente, et les bénévoles s’engagent à leur offrir une nouvelle vie remplie d’amour et de sérénité.

Après les sauvetages, un long processus de guérison est souvent entrepris auprès des toutous. Nombre d’entre eux traînent de mauvais souvenirs comme de lourdes chaînes, et ont besoin d’apprendre à faire confiance aux humains.

© Harbin SHS Animal Rescue / Faccebook (capture d'écran)

Un long travail pour aider ces chiens à reprendre confiance

Plus tôt cette année, l’association Harbin SHS a partagé l’histoire déchirante d’un groupe de 7 Huskies. « Depuis que le traîneau à chiens est illégal en Chine, leur propriétaire n’en a plus l’utilité, explique l’organisation sur les réseaux sociaux, il prévoyait donc de les vendre à un trafiquant de viande de chien. Ils sont effrayés et profondément traumatisés. »

Les rescapés pétris de terreur n’avaient jamais connu l’affection humaine et se blottissaient les uns contre les autres. « Pour l’instant, notre travail est simple : les maintenir en vie, stabiliser leur état médical et les aider à se sentir à nouveau en sécurité, poursuivent leurs bienfaiteurs, déterminés à illuminer leur regard, la réadaptation prend du temps. »

© Harbin SHS Animal Rescue / Faccebook (capture d'écran)

« Leur côté joueur commence enfin à se révéler »

Quelques mois plus tard, la patience et l’amour des bénévoles ont porté leurs fruits, comme le rapporte The Dodo. Emma, leur soigneuse, a pris le temps de panser leur cœur meurtri et de les aider à aller de l’avant.

« Vous vous souvenez des Huskies pétrifiés ? écrit l’association Harbin SHS sur les réseaux sociaux, Emma s'est démenée avec eux, et à en juger par les apparences, leur côté joueur commence enfin à se révéler. »

© Harbin SHS Animal Rescue / Faccebook (capture d'écran)

Naguère si traumatisés, les 7 chiens sont aujourd’hui plus confiants. Ils ont compris qu’ils étaient désormais entre de bonnes mains, et savent qu’un avenir radieux les attend. Leur belle métamorphose a ému de nombreux internautes.

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« Lorsqu’ils seront prêts, ils seront transférés dans un excellent centre de sauvetage au Royaume-Uni, où ils poursuivront leur convalescence et seront finalement placés dans des familles d’accueil soigneusement sélectionnées », conclut un porte-parole de Harbin SHS.