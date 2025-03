Au procès de l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec, 10 chiens d’assistance judiciaire se relaient pour apaiser les victimes dans cette épreuve

Arborant leurs harnais bleus floqués du logo de l’association Handi’Chiens, qui les a formés, les 10 chiens d’assistance amenés au procès de Joël Le Scouarnec se tiennent aux côtés des victimes de l’ancien chirurgien jugé dans une sombre affaire de pédocriminalité. Présence apaisante, échanges de regards et caresses canins permettent à ces personnes traumatisées de traverser cette épreuve avec un peu plus de sérénité.

Ayant débuté le 24 février, le procès de Joël Le Scouarnec se poursuit en apportant son lot de révélations sordides et de récits poignants de victimes qui tentent de se reconstruire après avoir été brisées. Alors que les parties civiles commencent à livrer leurs témoignages à partir d’aujourd’hui, jeudi 6 mars, les chiens d’assistance judiciaire mobilisés continuent d’apporter réconfort et soutien aux patients ayant subi les actes épouvantables de l’ancien chirurgien.

Poursuivi pour viols et attouchements sur 299 personnes qu’il était censé soigner, en particulier des enfants, Joël Le Scouarnec comparaît devant le tribunal de Vannes (56) dans le cadre d’un procès qui devrait durer 10 semaines, rappelle France Bleu.

Il avait exercé dans différents établissements du Morbihan, du Finistère et de la Charente-Maritime notamment. Aujourd’hui, ses victimes se débattent encore avec leurs traumatismes, longtemps après les faits, le médecin étant accusé d’avoir sévi pendant une trentaine d’années. Pour les aider à traverser l’épreuve du procès, à faire face à ces terribles souvenirs qui remontent et à libérer leur parole, elles peuvent compter sur les chiens d’assistance judiciaire formés par Handi’Chiens.

Ils sont 10 canidés à se relayer auprès des anciens patients de Joël Le Scouarnec, tant dans la salle d’audience que dans celle de retransmission, installée dans l’amphithéâtre de ce qui était la faculté de droit.

Eux et leurs référents se tiennent à la disposition de celles et ceux qui ressentent le besoin d’être accompagnés et apaisés. « Quand on voit que quelqu'un est en difficulté, on se déplace vers cette personne, on s'assied à côté, sans forcer le contact. C'est toute la relation avec le chien qui va prendre son rôle », explique Florian Auffret, éducateur Handi'Chiens, à France Bleu. Parmi ces quadrupèdes figurent Team’s, Ugli ou encore Ravel.

« Se replonger dans ce qu'elles ont vécu à l'époque peut être difficile. Team's sera là pour les accompagner »

Golden Retriever de 2 ans et demi, Team’s a fait le voyage de près de 400 kilomètres depuis l’Eure-et-Loir avec son maître Thierry Gilson. Stéphanie Dubois, directrice de France Victimes 28, l’accompagne également. Présent sur ce procès depuis le 3 mars, Team’s doit passer une semaine dans le Morbihan pour aider les victimes dont « certaines étaient mineures au moment des faits et sont majeures aujourd'hui, indique Stéphanie Dubois à L’Echo Républicain. Se replonger dans ce qu'elles ont vécu à l'époque peut être difficile. Team's sera là pour les accompagner ».

Son congénère Ugli a parcouru quasiment la même distance pour apporter sa contribution à ce noble effort. Il est arrivé du Loir-et-Cher avec sa maîtresse, prénommée Laure. « Il est apaisant, d’un calme olympien et vient chercher la caresse de ceux qui en ont besoin » dit de lui La Nouvelle République.

Des interventions alternées pour ménager les chiens

Tout comme Ugli, Ravel est un Labrador Retriever à la robe noire dont la participation est relatée par Côté Manche. Intervenant régulièrement auprès de victimes avec l’unité médico-judiciaire de Saint-Lô (50) depuis 3 ans, il se tient prêt lui aussi, aux côtés de sa maîtresse Emilie Morançais, à rendre le procès un peu moins pénible pour les protagonistes.

Tous les chiens d’assistance judiciaire qui sont à pied d’œuvre à Vannes travaillent selon un planning qui respecte l’ensemble de leurs besoins, notamment en termes de repos et de détente.