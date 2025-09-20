De reproductrice négligée à chienne choyée, cette femelle Yorkshire apprend ce que signifie réellement le mot bonheur

Réduite à la simple fonction de reproductrice, Tessa n’a connu qu’une vie de maltraitance. Pour elle, les humains n’étaient que méchanceté et malveillance. Néanmoins, grâce aux bénévoles dévoués d’une association de protection des animaux, la petite chienne va peu à peu découvrir que les bipèdes ne sont pas tous de mauvaises personnes.

Tessa est une petite femelle croisée Yorkshire de 9 ans. Jusqu’à présent, sa vie n’a été que négligences et maltraitances , rythmée par les 5 grossesses qui lui ont été imposées dans son élevage.

Son destin a pourtant changé lorsque l’association SPCA de Colombie-Britannique (Canada) l’a recueillie dans l’un de ses refuges. À son arrivée, Tessa a été examinée par un vétérinaire qui a mis en évidence les ravages de ses précédentes conditions de vie : dents manquantes ou cassées, problèmes de peau, poils maculés d’excréments et luxation des rotules.



© @bcspca / Instagram

En plus des atteintes physiques, s’ajoutait également le traumatisme psychologique, comme le souligne Brittney Vazorka, directrice de refuges BC SCPA pour le sud de l'Okanagan et la Similkameen : “Des années d'élevage l'ont rendue craintive et renfermée ; elle ne faisait pas confiance aux gens et n'aimait pas le contact physique”. Avec un tel passé, on peut aisément la comprendre.

Désormais en sécurité au sein du refuge, Tessa a pu recevoir tous les soins nécessaires : stérilisation et chirurgie dentaire. Consciente que ces humains-là ne lui voulaient pas de mal, la petite chienne s’est peu à peu ouverte, et à commencer à recouvrer la santé. Elle était maintenant prête à trouver une famille pour la vie.

Malheureusement, Tessa a soudainement cessé de manger et s’est mise à vomir régulièrement. Amenée d’urgence à l’hôpital, le diagnostic tombe : il s’agit d’une pancréatite. De longs soins ont été nécessaires pour traiter la maladie, entre perfusions, antibiotiques et médicaments contre les nausées. Pourtant, malgré sa taille, la petite chienne a fait preuve d’un immense courage et d’une incroyable endurance.