Une chienne décide d'ouvrir son coeur à une nouvelle famille après avoir surmonté un acte de maltraitance avec une camionnette

La vie n’avait pas été tendre avec Charli avant le sauvetage de cette chienne victime de maltraitance. Des témoins l’avaient, en effet, vu se faire traîner par le conducteur d’une camionnette qui l’avait attachée au véhicule au moyen d’une chaîne.

La pauvre quadrupède s’épuisait en essayant de suivre le rythme et avait les pattes fortement endolories. Les témoignages ont amené les autorités à intervenir rapidement. Libérée de son bourreau, la croisée Shar-Pei a été placée dans un refuge du Texas (Etats-Unis).



Austin Pets Alive!

Les soins que la chienne recevait ne suffisaient pas à l’aider à surmonter son traumatisme. Elle avait aussi et surtout besoin de changer radicalement d’environnement. Un appel à l’aide a été lancé dans ce sens, et c’est l’association locale Austin Pets Alive! qui a proposé son assistance via son nouveau service de transport.

Austin Pets Alive! a effectivement mis en place tout un réseau de véhicules et de chauffeurs assurant le transfert d’animaux provenant de refuges du sud et du centre du Texas vers d’autres structures ou familles basées un peu partout dans le pays. Beaucoup parmi ces chiens et chats étaient menacés d’euthanasie. 3000 d’entre eux sont sauvés chaque année grâce à ce programme.

Pour la croisée Shar-Pei, qui a été appelée Charli par ses bienfaiteurs, on a trouvé un point de chute plutôt lointain, mais une nouvelle vie l’y attendait. La chienne devait, en effet, être emmenée à Chicago dans l’Etat de l’Illinois. Soit un périple de 1800 kilomètres.



Austin Pets Alive!

Charli se décide à baisser la garde

Le grand jour est enfin arrivé. L’équipe d’Austin Pets Alive! est venue la chercher au refuge. Charli était méfiante au départ ; elle restait recroquevillée dans son coin, mais les bénévoles ont fait preuve de patience. La chienne a fini par comprendre qu’ils étaient là pour l’aider.



Austin Pets Alive!

Charli s’est progressivement détendue et les a suivis. « Malgré tout ce que Charli a enduré, elle a le plus doux des cœurs », indique Austin Pets Alive!.



Austin Pets Alive!

Le grand voyage de Charli pouvait enfin commencer. Tout le monde espère la voir rencontrer une famille aimante le plus vite possible en arrivant à Chicago. « C'est ce qu'elle désire le plus », dit l’association à The Dodo.

A lire aussi : Par amour pour leur chienne âgée déprimée depuis qu’elle perd la vue, ils lui offrent une opération révolutionnaire



Austin Pets Alive!