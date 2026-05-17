Après 300 jours d'attente, ce Labrador qui a subi une opération chirurgicale à l'oreille trouve enfin une famille

Certains animaux restent quelques jours ou quelques semaines au refuge, alors que d’autres attendent plus longtemps, comme Tyson. Ce Labrador abandonné a passé plus de 300 jours sous les soins attentifs de l’équipe de la BC SPCA (Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Colombie-Britannique). Après une longue attente, le chien a enfin trouvé sa famille idéale.

Tyson est un adorable Labrador au pelage noir, qui a connu les affres de l’abandon. À son arrivée dans un refuge de la BC SPCA (Canada), l’animal présentait une large et douloureuse plaie à la base de son oreille droite qui nécessitait des soins vétérinaires en urgence.

Comme l’explique l’organisation sur son site web, le chien a subi une opération chirurgicale du conduit auditif et a passé plusieurs semaines en famille d’accueil le temps de sa convalescence. Une fois rétabli et prêt à mettre la patte sur les adoptants de ses rêves, Tyson a néanmoins dû faire preuve d’une grande patience…

© BC SPCA

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Un chien en quête de douceur et de patience

En raison de sa crainte des nouveaux environnements et de sa difficulté à côtoyer les autres chiens ainsi que les inconnus, les adoptants potentiels ne se sont pas bousculés à sa porte. Malgré tout, Tyson est resté un compagnon adorable et le chouchou du personnel de la BC SPCA.

« Il passait ses journées à attendre patiemment ses besoins et adorait se prélasser dans le bureau du responsable du refuge, profitant de chaque instant d'affection, peut-on lire, notre équipe de soignants, pleine de compassion, n'a jamais abandonné Tyson […]. Ce chien avait besoin de beaucoup de patience, de douceur et d'un maître capable de lui faire découvrir progressivement l'amour inconditionnel et la sécurité d'un foyer pour la vie. Ils étaient prêts à tout pour offrir à ce Labrador la vie qu'il méritait ! »

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« Tyson a enfin trouvé sa place »

Finalement, son attente a pris fin après 300 jours. Au cours du mois d’avril, le Labrador noir a été adopté par une personne aimante et attentionnée, qui lui a ouvert les portes de sa paisible maison de campagne.

« Comme Tyson, elle recherchait un compagnon qui s’épanouirait dans le rythme calme et régulier de la vie rurale, écrit la BC SPCA, après une longue attente, Tyson a enfin trouvé sa place. »

Depuis son adoption, il s’entend bien avec ses 2 frères et sœurs chats. Il apprécie particulièrement les promenades au bord du ruisseau avec celle qui est devenue son humaine préférée. « Nous étions convaincus qu'un jour Tyson et son maître se trouveraient et que, lorsqu'ils se trouveraient, ils gagneraient le gros lot », conclut l’organisme.

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