Avec le même handicap, un chien et une chatte qui se sont rencontrés au refuge tissent un lien fort qui les aide à avancer ensemble

Dans un refuge du Maryland, 2 rescapées amputées ont transformé leur épreuve en une amitié hors du commun. Devenues inséparables pendant leur convalescence, la chienne Blueberry et la chatte Meadow pourraient même être adoptées ensemble. Une belle histoire de résilience, qui a déjà fait fondre plusieurs familles.

Blueberry, une femelle Bouledogue Français d'un an, et Meadow, une chatte noire de 7 mois, ne se connaissaient pas encore quelques mois auparavant, mais aujourd'hui, elles sont les meilleures amies du monde, raconte The Dodo .

Toutes 2 étaient arrivées au refuge Last Chance Animal Rescue, basé à Waldorf dans l'Etat du Maryland (Etats-Unis), avec une blessure grave à la patte. Elles avaient dû être amputées. La chienne avait ainsi perdu sa patte avant gauche et la féline sa patte arrière gauche.



Last Chance Animal Rescue / Facebook

Elles s'étaient rencontrées à la clinique vétérinaire, pendant leur convalescence. Cela a été le coup de foudre. « Elles sont vite devenues inséparables » , peut-on lire à leur sujet sur la page Facebook de l'association de protection animale, pour laquelle elles sont « 2 survivantes à 3 pattes qui réapprennent à évoluer dans le monde, côte à côte ».

Blueberry et Meadow se soutiennent mutuellement, chacune aidant l'autre à surmonter les difficultés liées au handicap et à la vie au refuge.



Last Chance Animal Rescue / Facebook

« Meadow est devenue notre ambassadrice féline, apportant du réconfort aux chiens en convalescence après une opération, poursuit Last Chance Animal Rescue. Blueberry a retrouvé du réconfort auprès d’elle. »

« Certaines amitiés se construisent sur la résilience »

Elles ont appris à marcher, à courir, à s'amuser et à profiter de la vie avec un membre en moins, et plus rien ne les arrête. « Elles se portent toutes les 2 à merveille », assure-t-on du côté du refuge.



Last Chance Animal Rescue / Facebook

Meadow a terminé ses soins, tandis qu'il reste encore quelques semaines de physiothérapie à finir pour Blueberry. Elles pourront ainsi bientôt être proposées à l'adoption.

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En fait, plusieurs familles ont déjà contacté Last Chance Animal Rescue à leur sujet. L'association espère pouvoir les faire adopter ensemble.

« Certaines amitiés se construisent sur la résilience », conclut l'organisation.